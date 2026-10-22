Дружина Остапчука вперше розповіла про серйозну кризу в шлюбі і як вони опинились на межі розлучення

Володимир Остапчук із дружиною / © instagram.com/poka.tya

Реклама

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука — блогерка Катерина Полтавська — вперше розповіла про серйозну кризу в їхньому шлюбі.

Обраниця шоумена говорить, що в стосунках у них було все гаразд. Однак в якийсь момент почалися сварки. Причиною цього стала колишня дружина Володимира Остапчука — Христина Горняк. За словами Катерини Полтавської, «вона її тероризувала». Тим часом блогерці це було образливо. Вона не розуміла, чому має це терпіти, тож зривалась на чоловікові.

Реклама

«Вона, через те що в рандомний день вже після офіційного розлучення передумала розлучатися, вирішила, що це я забрала в неї чоловіка, і почала терор. Ми довго не сварилися у стосунках і вперше посварилися через неї, бо я звинувачувала його в тому, що я не маю це терпіти», — говорить Катерина.

Реклама

Дружина Володимира Остапчука зізнається, що настільки була виснаженою через всі ці закиди в її бік, що просто хотіла розлучитися з шоуменом. Однак тоді у пари вже був маленький син. Тож, Катерина відповіла Христині публічно і, мовляв, після цього їй стало легше.

Допис Катерини Полтавської / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

«Мені було шкода себе. Я ні в чому не винна, а її аудиторія мене булить через її брехню. В один момент я навіть хотіла розлучитися через це, але в нас вже був Тім. І саме тоді я вперше зірвалася і відповіла їй публічно. Це зробило мені легше тоді», — додала Катерина.

Нагадаємо, нещодавно між нинішньою та колишньою дружинами Володимира Остапчука розгорівся новий скандал. Христина Горняк стала учасницею «Холостяка-15» і у візитівці жорстко висловилась про шлюб із шоуменом. Катерині Полтавській це не сподобалось, тож вона відповіла на її заяву. Врешті, згодом й сам Володимир Остапчук відреагував на цей скандал і публічно заступився за дружину.

Новини партнерів