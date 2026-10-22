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Дружина Остапчука вперше розповіла про серйозну кризу в шлюбі і як вони опинились на межі розлучення
Катерина Полтавська розкрила причину проблем у стосунках і як до цього причетна колишня обраниця шоумена.
Дружина українського ведучого Володимира Остапчука — блогерка Катерина Полтавська — вперше розповіла про серйозну кризу в їхньому шлюбі.
Обраниця шоумена говорить, що в стосунках у них було все гаразд. Однак в якийсь момент почалися сварки. Причиною цього стала колишня дружина Володимира Остапчука — Христина Горняк. За словами Катерини Полтавської, «вона її тероризувала». Тим часом блогерці це було образливо. Вона не розуміла, чому має це терпіти, тож зривалась на чоловікові.
«Вона, через те що в рандомний день вже після офіційного розлучення передумала розлучатися, вирішила, що це я забрала в неї чоловіка, і почала терор. Ми довго не сварилися у стосунках і вперше посварилися через неї, бо я звинувачувала його в тому, що я не маю це терпіти», — говорить Катерина.
Дружина Володимира Остапчука зізнається, що настільки була виснаженою через всі ці закиди в її бік, що просто хотіла розлучитися з шоуменом. Однак тоді у пари вже був маленький син. Тож, Катерина відповіла Христині публічно і, мовляв, після цього їй стало легше.
«Мені було шкода себе. Я ні в чому не винна, а її аудиторія мене булить через її брехню. В один момент я навіть хотіла розлучитися через це, але в нас вже був Тім. І саме тоді я вперше зірвалася і відповіла їй публічно. Це зробило мені легше тоді», — додала Катерина.
Нагадаємо, нещодавно між нинішньою та колишньою дружинами Володимира Остапчука розгорівся новий скандал. Христина Горняк стала учасницею «Холостяка-15» і у візитівці жорстко висловилась про шлюб із шоуменом. Катерині Полтавській це не сподобалось, тож вона відповіла на її заяву. Врешті, згодом й сам Володимир Остапчук відреагував на цей скандал і публічно заступився за дружину.