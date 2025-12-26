ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
47
Час на прочитання
1 хв

Дружина Остапчука видала причину його розлучення з Горняк і заявила про шантаж з боку її мами

Конфлікт між нинішньою та колишньою дружинами шоумена продовжує набирати обертів.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Володимир Остапчук із дружиною та Христина Горняк

Володимир Остапчук із дружиною та Христина Горняк

Дружина телеведучого Володимира Остапчука видала причину його розлучення з нотаріусинею Христиною Горняк і заявила про шантаж з боку її мами.

Конфлікт між нинішньою та колишньою обраницями шоумена продовжує набирати обертів. Цього разу у своєму Telegram-каналі блогерка Катерина Полтавська видала причину другого розлучення ведучого. Володимир Остапчук нібито прийняв рішення розірвати шлюб із Христиною після того, як та поставила йому ультиматум: або вона, або діти. До слова, від першого шлюбу у шоумена є син та донька.

"Шкода, що Вова в стосунках не збирав компромат. Чи Христина хоче сказати, що вона не крила його триповерховим матом і не вона розбила підлогу стільцем?" – видала Полтавська.

Листування Володимира Остапчука з нібитою мамою Христини Горняк

Листування Володимира Остапчука з нібитою мамою Христини Горняк

Також дружина Остапчука заявила, що їх зараз шантажує мама Горняк Надія. Жінка нібито погрожує злити відео, де ведучий послав Христину під час тієї сварки з ультиматумом. Також Полтавська обурюється, що мама Горняк вмішується в справи про продаж будинку. Як доказ, Полтавська показала листування Остапчука з нібито його колишньою тещею.

Нагадаємо, між нинішньою та колишньою дружинами Володимира Остапчука виник новий конфлікт. Катерина Полтавська заявила, що Христина Горняк тероризує їхню сім'ю та не дає продати будинок, який був придбаний у другому шлюбі шоумена.

Дата публікації
Кількість переглядів
47
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie