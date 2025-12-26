Дружина Остапчука видала причину його розлучення з Горняк і заявила про шантаж з боку її мами

Володимир Остапчук із дружиною та Христина Горняк

Дружина телеведучого Володимира Остапчука видала причину його розлучення з нотаріусинею Христиною Горняк і заявила про шантаж з боку її мами.

Конфлікт між нинішньою та колишньою обраницями шоумена продовжує набирати обертів. Цього разу у своєму Telegram-каналі блогерка Катерина Полтавська видала причину другого розлучення ведучого. Володимир Остапчук нібито прийняв рішення розірвати шлюб із Христиною після того, як та поставила йому ультиматум: або вона, або діти. До слова, від першого шлюбу у шоумена є син та донька.

"Шкода, що Вова в стосунках не збирав компромат. Чи Христина хоче сказати, що вона не крила його триповерховим матом і не вона розбила підлогу стільцем?" – видала Полтавська.

Листування Володимира Остапчука з нібитою мамою Христини Горняк

Також дружина Остапчука заявила, що їх зараз шантажує мама Горняк Надія. Жінка нібито погрожує злити відео, де ведучий послав Христину під час тієї сварки з ультиматумом. Також Полтавська обурюється, що мама Горняк вмішується в справи про продаж будинку. Як доказ, Полтавська показала листування Остапчука з нібито його колишньою тещею.

