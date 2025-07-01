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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
646
Час на прочитання
1 хв

Дружина Остапчука замилувала фото з сином на морі й зачарувала фігурою через 6 місяців після пологів

Прихильники блогерки дивуються таким швидким змінам у її тілі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Володимир Остапчук з дружиною

Володимир Остапчук з дружиною / © instagram.com/vova_ostapchuk

Дружина ведучого Володимира Остапчука, блогерка Катерина поділилася новими подробицями родинного відпочинку.

Так, нещодавно зіркове подружжя показалося на величезній віллі з басейном у Чорногорії. І перші дні відпустки Остапчуків стартували не лише з розкішного інтер'єру, але й розваг. Зокрема, Володимир з коханою орендували яхту та поплили досліджувати околиці.

Крім того, Катерина наробила чимало знімків і їхнього маленького сина Тимофія. Хлопчик попозував на руках у мами, на кухні та поплавав у басейні.

Катерина Остапчук / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Катерина Остапчук / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Катерина Остапчук / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Катерина Остапчук / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Катерина Остапчук з сином / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Катерина Остапчук з сином / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Катерина Остапчук з сином / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Катерина Остапчук з сином / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Після публікації спокусливих фото у бікіні Катерина викликала у фанів чимало захвату. Половина з них поцікавилася у неї, як можна було досягти такої стрункості лишень через пів року після пологів. А решта побажала родині чудового відпочинку.

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Катерина Остапчук з сином / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Катерина Остапчук з сином / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Нагадаємо, нещодавно зіркова кулінарка Ліза Глінська вперше повезла двох доньок на відпочинок на море й замилувала їхніми емоціями та прогулянками на пляжі.

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