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- Гламур
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Дружина Остапчука замилувала фото з сином на морі й зачарувала фігурою через 6 місяців після пологів
Прихильники блогерки дивуються таким швидким змінам у її тілі.
Дружина ведучого Володимира Остапчука, блогерка Катерина поділилася новими подробицями родинного відпочинку.
Так, нещодавно зіркове подружжя показалося на величезній віллі з басейном у Чорногорії. І перші дні відпустки Остапчуків стартували не лише з розкішного інтер'єру, але й розваг. Зокрема, Володимир з коханою орендували яхту та поплили досліджувати околиці.
Крім того, Катерина наробила чимало знімків і їхнього маленького сина Тимофія. Хлопчик попозував на руках у мами, на кухні та поплавав у басейні.
Після публікації спокусливих фото у бікіні Катерина викликала у фанів чимало захвату. Половина з них поцікавилася у неї, як можна було досягти такої стрункості лишень через пів року після пологів. А решта побажала родині чудового відпочинку.
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Нагадаємо, нещодавно зіркова кулінарка Ліза Глінська вперше повезла двох доньок на відпочинок на море й замилувала їхніми емоціями та прогулянками на пляжі.