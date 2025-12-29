Дружина Остапчука замилувала розвагами з чоловіком та однорічним сином у снігу

Володимир Остапчук із дружиною та сином / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука – блогерка Катерина Полтавська - замилувала розвагами з чоловіком та однорічним сином у снігу.

Так, Київ просто засніжило. Довкола святкова атмосфера і панує відчуття справжньої зими. Тож, родина Остапчуків не втрачає нагоди та вже встигла порозважатися на засніженому подвір'ї. Подружжя купило однорічному Тимофію санчата. Проте на них катався не лише хлопчик, а й Катерина та навіть Володимир.

Володимир Остапчук із дружиною та сином / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Окрім того, сімейство зліпило сніговика. Ба більше, йому навіть причепили ніс у вигляді морквини. Щоправда, він довго не протримався, оскільки маленький Тимофій бачить сніговика по-іншому.

Володимир Остапчук із сином / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

До речі, Катерина Полтавська кумедним фото продемонструвала, яким видався 2025 рік. Син подружжя на санчатах та в обручі з оленячими ріжками однозначно "підбив підсумки".

Син Володимира Остапчука / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Нагадаємо, нещодавно дружина Володимира Остапчука видала причину його розлучення з колишньою Христиною Горняк. Також Катерина Полтавська заявила, що мама нотаріусині шантажує їхню родину.