Дружина Остапчука здивувала своєю худорлявістю та розсекретила вагу: "Важила так в 11 класі"

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука похизувалася своєю фігурою.

Так, 25-річна Катерина не приховує радості від своєї нової форми. Торік у грудні кохана шоумена вперше стала мамою, і замість тривалого відновлення після пологів вона здивувала фанів ще стрункішою фігурою. В Instagram блогерка з гордістю продемонструвала плаский живіт і назвала свою теперішню вагу.

"52 кіло! Востаннє так важила, коли був токсикоз, а до цього — в 11-му класі", — написала дружина Остапчука.

До слова, Катерина наразі важить навіть менше, ніж на початку знайомства з Володимиром. Якщо тоді її вага була на 10 кг більшою, то зараз вона у своїй найменшій формі. Обраниця зірки настільки задоволена, що хоче зберегти цю стрункість якнайдовше.

"Якщо захочете зурочити, я вже превентивно вас прокляла", — пожартувала блогерка.

Цікаво, що раніше Катерина зізнавалася, що такої фігури їй вдається досягати без виснажливих тренувань. Головне для неї — дослухатися до себе та свого тіла.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Остапчук перенесла операцію. Поки що блогерка не розповідала подробиць, але не приховує, що проходить реабілітацію.