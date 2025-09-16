ТСН у соціальних мережах

Гламур
134
1 хв

Дружина Остапчука здивувала своєю худорлявістю та розсекретила вагу: "Важила так в 11 класі"

Катерина продемонструвала свій стрункий животик.

Віра Хмельницька
Катерина Остапчук

Катерина Остапчук / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука похизувалася своєю фігурою.

Так, 25-річна Катерина не приховує радості від своєї нової форми. Торік у грудні кохана шоумена вперше стала мамою, і замість тривалого відновлення після пологів вона здивувала фанів ще стрункішою фігурою. В Instagram блогерка з гордістю продемонструвала плаский живіт і назвала свою теперішню вагу.

"52 кіло! Востаннє так важила, коли був токсикоз, а до цього — в 11-му класі", — написала дружина Остапчука.

Катерина Остапчук / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Катерина Остапчук / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

До слова, Катерина наразі важить навіть менше, ніж на початку знайомства з Володимиром. Якщо тоді її вага була на 10 кг більшою, то зараз вона у своїй найменшій формі. Обраниця зірки настільки задоволена, що хоче зберегти цю стрункість якнайдовше.

"Якщо захочете зурочити, я вже превентивно вас прокляла", — пожартувала блогерка.

Цікаво, що раніше Катерина зізнавалася, що такої фігури їй вдається досягати без виснажливих тренувань. Головне для неї — дослухатися до себе та свого тіла.  

Нагадаємо, нещодавно Катерина Остапчук перенесла операцію. Поки що блогерка не розповідала подробиць, але не приховує, що проходить реабілітацію.

