ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
257
Час на прочитання
1 хв

Дружина Остапчука зістригла волосся у його перукаря й похизувалася результатом: фото до та після

Катерина розповіла про перші враження від нової зачіски.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Катерина Остапчук

Катерина Остапчук / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука вдалася до змін іміджу.

Зокрема, блогерка Катерина Остапчук навідалася до салону краси й підстригла своє довге волосся. Тепер у 25-річної обраниці шоумена дещо зменшилася довжина зачіски. Щаслива вона попозувала перед дзеркалом і зізналася, що протягом багатьох років мала страх помилитися з майстром. Тож врешті, записалася до того, кому довіряє Володимир.

"Я так довго наважувалася на стрижку. Просто маю багато негативного досвіду. У підсумку пішла до майстра чоловіка. Він стриже його вже дев'ять років. Я навіть не показувала референс. Просто довірилися", — зізналася Катерина.

Катерина Остапчук: фото до та після стрижки / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Катерина Остапчук: фото до та після стрижки / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

На таке оновлення зачіски вже відреагували юзери в Мережі. Вони зазначили, що дружині Остапчука дуже пасує така довжина й наробили компліментів її зовнішності.

  • Мені подобається, красуня ти.

  • Дуже незвично.

  • Ви гарна дівчина, що не зроби, що не вдягни — все гарно. Ви красуня.

  • Зачіска стильна й така, що освіжила. Перукаря залишайте, буде сімейним. Скоро Тіму на стрижку.

Нагадаємо, нещодавно низка зірок почала все частіше вдаватися до змін у своїх образах. Так, днями Леся Нікітюк також показалася з пофарбованим волоссям і розповіла про нюанс.

Дата публікації
Кількість переглядів
257
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie