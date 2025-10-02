Дружина Остапчука зістригла волосся у його перукаря й похизувалася результатом: фото до та після

Катерина Остапчук / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука вдалася до змін іміджу.

Зокрема, блогерка Катерина Остапчук навідалася до салону краси й підстригла своє довге волосся. Тепер у 25-річної обраниці шоумена дещо зменшилася довжина зачіски. Щаслива вона попозувала перед дзеркалом і зізналася, що протягом багатьох років мала страх помилитися з майстром. Тож врешті, записалася до того, кому довіряє Володимир.

"Я так довго наважувалася на стрижку. Просто маю багато негативного досвіду. У підсумку пішла до майстра чоловіка. Він стриже його вже дев'ять років. Я навіть не показувала референс. Просто довірилися", — зізналася Катерина.

Катерина Остапчук: фото до та після стрижки / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

На таке оновлення зачіски вже відреагували юзери в Мережі. Вони зазначили, що дружині Остапчука дуже пасує така довжина й наробили компліментів її зовнішності.

Мені подобається, красуня ти.

Дуже незвично.

Ви гарна дівчина, що не зроби, що не вдягни — все гарно. Ви красуня.

Зачіска стильна й така, що освіжила. Перукаря залишайте, буде сімейним. Скоро Тіму на стрижку.

Нагадаємо, нещодавно низка зірок почала все частіше вдаватися до змін у своїх образах. Так, днями Леся Нікітюк також показалася з пофарбованим волоссям і розповіла про нюанс.