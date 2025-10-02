- Дата публікації
Дружина Остапчука зістригла волосся у його перукаря й похизувалася результатом: фото до та після
Катерина розповіла про перші враження від нової зачіски.
Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука вдалася до змін іміджу.
Зокрема, блогерка Катерина Остапчук навідалася до салону краси й підстригла своє довге волосся. Тепер у 25-річної обраниці шоумена дещо зменшилася довжина зачіски. Щаслива вона попозувала перед дзеркалом і зізналася, що протягом багатьох років мала страх помилитися з майстром. Тож врешті, записалася до того, кому довіряє Володимир.
"Я так довго наважувалася на стрижку. Просто маю багато негативного досвіду. У підсумку пішла до майстра чоловіка. Він стриже його вже дев'ять років. Я навіть не показувала референс. Просто довірилися", — зізналася Катерина.
На таке оновлення зачіски вже відреагували юзери в Мережі. Вони зазначили, що дружині Остапчука дуже пасує така довжина й наробили компліментів її зовнішності.
Мені подобається, красуня ти.
Дуже незвично.
Ви гарна дівчина, що не зроби, що не вдягни — все гарно. Ви красуня.
Зачіска стильна й така, що освіжила. Перукаря залишайте, буде сімейним. Скоро Тіму на стрижку.
