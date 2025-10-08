Дружина Павліка переробила пластику підборіддя і на фото до та після похвалилась новим результатом

Катерина Реп'яхова / © instagram.com/repyahovakate

Дружина українського співака Віктора Павліка зробила повторну пластичну операцію на підборідді.

Ще навесні блогерка Катерина Реп'яхова наважилась лягти під ніж пластичного хірурга. Тоді зірці Мережі встановили імплант у підборіддя. Період реабілітації минув, але Катя залишилась незадоволеною результатом. Тож, обраниця виконавця наважилася знову лягти під ніж пластичного хірурга.

У Реп'яхової було два варіанти – дістати імплант або вставити новий іншого розміру, що й обрала Катерина. Блогерці замовляли його з США і виготовляли спеціально для неї.

Катерині Реп'яховій зробили операцію / © instagram.com/repyahovakate

"Тепер ми комплексно підійшли до операції. Ми замінили імплант, попрацювали з ямою (зробили ліпофілінг), попрацювали з другим підборіддям (зробили ліпосакцію)", - поділилась блогерка.

Катерині Реп'яховій встановили в підборіддя новий імплант / © instagram.com/repyahovakate

Дружина Віктора Павліка вже перенесла пластичну операцію. Окрім того, вона похизувалася новим результатом. На фото одразу помітно, що зміни суттєві. Блогерка також ділиться, що й відновлення після хірургічного втручання дається їй набагато легше, адже імплант підібраний за розміром.

"Забігаючи наперед, я вам покажу різницю. 3-4 день після першої ментопластики. Я тоді від першого дня зрозуміла, що щось не так, і майже не транслювала свою реабілітацію. Ось перший день після ментопластики другої. Реабілітація максимально легка, у мене ні хвилини нічого не боліло", - поділилась блогерка.

Ліворуч - Катерина Реп'яхова після першої пластики підборіддя, праворуч - після другої / © instagram.com/repyahovakate

