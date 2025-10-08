- Дата публікації
Дружина Павліка переробила пластику підборіддя і на фото до та після похвалилась новим результатом
Катерина Реп'яхова перенесла ще одну пластичну операцію та показала, який тепер вигляд має.
Дружина українського співака Віктора Павліка зробила повторну пластичну операцію на підборідді.
Ще навесні блогерка Катерина Реп'яхова наважилась лягти під ніж пластичного хірурга. Тоді зірці Мережі встановили імплант у підборіддя. Період реабілітації минув, але Катя залишилась незадоволеною результатом. Тож, обраниця виконавця наважилася знову лягти під ніж пластичного хірурга.
У Реп'яхової було два варіанти – дістати імплант або вставити новий іншого розміру, що й обрала Катерина. Блогерці замовляли його з США і виготовляли спеціально для неї.
"Тепер ми комплексно підійшли до операції. Ми замінили імплант, попрацювали з ямою (зробили ліпофілінг), попрацювали з другим підборіддям (зробили ліпосакцію)", - поділилась блогерка.
Дружина Віктора Павліка вже перенесла пластичну операцію. Окрім того, вона похизувалася новим результатом. На фото одразу помітно, що зміни суттєві. Блогерка також ділиться, що й відновлення після хірургічного втручання дається їй набагато легше, адже імплант підібраний за розміром.
"Забігаючи наперед, я вам покажу різницю. 3-4 день після першої ментопластики. Я тоді від першого дня зрозуміла, що щось не так, і майже не транслювала свою реабілітацію. Ось перший день після ментопластики другої. Реабілітація максимально легка, у мене ні хвилини нічого не боліло", - поділилась блогерка.
