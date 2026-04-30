Гламур
335
2 хв

Дружина Павліка після скандалу в Палаці "Україна" шокувала юридичними розбірками: "Не хочуть бачити"

Катерина зробила гучну заяву після пубілчного скандалу з художнім керівником майданчика Сергієм Перманом.

Віра Хмельницька
Віктор Павлік і Катерина Реп'яхова / © instagram.com/repyahovakate

Дружина співака Віктора Павліка — блогерка Катерина Реп’яхова — повідомила про загострення конфлікту з Національним палацом мистецтв «Україна» після концерту артиста.

За словами блогерки, після виступу у березні концертний майданчик досі не здійснив фінальних розрахунків і не надав жодної фінансової звітності. Реп’яхова в Instagram зазначила, що ситуація вже вийшла за межі публічних заяв і наразі вирішується в юридичній площині.

«Палац і досі не розрахувався з нами та не надав жодних звітів щодо концерту. Все, що нам повідомили після концерту — це те, що концерт в „плюсі“, а також що мене не хочуть бачити в Палаці. Тому це питання перейшло у юридичну площину», — приголомшила дружина та концертна директорка Павліка.

Сториз Катерини Реп'яхової / © instagram.com/repyahovakate

Блогерка наголосила, що поки не вважає конфлікт завершеним і має намір довести справу до кінця: «Я відійду тоді, коли це питання отримає логічне завершення і майданчик стане відкритим для всіх артистів».

До слова, сам Національний палац мистецтв «Україна» поки що не коментував гучні заяви Катерини.

Нагадаємо, скандал спалахнув після концерту Віктора Павліка у Палаці «Україна» 21 березня. Тоді Репяхова заявляла про психологічний тиск з боку художнього керівника установи Сергія Пермана. За її словами, під час виступу він нібито вимагав зупинити концерт і наполягав на медичному втручанні для артиста. Зокрема, застосувати адреналін для покращення звучання.

У відповідь Перман заперечив усі звинувачення та заявив, що шкодує про співпрацю з виконавцем і його командою, назвавши ситуацію виснажливою для колективу. Проте перед цим майданчик перепросив у публічній заяві за «неприємну ситуацію» і «неприйнятну поведінку в бік дружини Народного артиста України».

