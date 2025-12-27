Дружина Павліка після жахливого обстрілу Києва повідомила про ворожий "приліт" по їхньому ЖК

Катерина Реп'яхова / © instagram.com/repyahovakate

Дружина українського співака Віктора Павліка — блогерка Катерина Реп'яхова — повідомила про ворожий "приліт" по багатоквартирному будинку, де вони живуть.

Ніч для родини музиканта минула неспокійно. Ворожі "прильоти" були зовсім поруч. Про це Катерина Реп'яхова розповіла в Instagram-stories. Блогерка говорить, що ворожий снаряд поцілив по житловому комплексі, де вони живуть. Під час обстрілу постраждав сусідній від них будинок, де верхні повернули просто зруйновані.

Допис Катерини Реп'яхової / © instagram.com/repyahovakate

На щастя, після обстрілу родина музиканта не постраждала. Проте вони дійсно злякались вночі. Катерина Реп'яхова говорить, що була переконана, що "приліт" в їхній будинок, оскільки було тяжке повітря, спрацювала сигналізація, а вона ж не могла навіть двері відчинити.

Допис Катерини Реп'яхової / © instagram.com/repyahovakate

"Наш ЖК. Ми цілі…Я була впевнена, що "приліт" в наш будинок, тому що неможливо було відкрити двері, якесь сильне повітря було в під'їзді і спрацювала сигналізація", - ділиться блогерка.

Допис Катерини Реп'яхової / © instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, нещодавно Катерина Реп'яхова опинялась під крапельницями. Блогерка тоді неабияк нажахала своїм станом.