Дружина Павліка після жахливого обстрілу Києва повідомила про ворожий "приліт" по їхньому ЖК
Катерина Реп'яхова розповіла, як для їхньої родини минула ніч.
Дружина українського співака Віктора Павліка — блогерка Катерина Реп'яхова — повідомила про ворожий "приліт" по багатоквартирному будинку, де вони живуть.
Ніч для родини музиканта минула неспокійно. Ворожі "прильоти" були зовсім поруч. Про це Катерина Реп'яхова розповіла в Instagram-stories. Блогерка говорить, що ворожий снаряд поцілив по житловому комплексі, де вони живуть. Під час обстрілу постраждав сусідній від них будинок, де верхні повернули просто зруйновані.
На щастя, після обстрілу родина музиканта не постраждала. Проте вони дійсно злякались вночі. Катерина Реп'яхова говорить, що була переконана, що "приліт" в їхній будинок, оскільки було тяжке повітря, спрацювала сигналізація, а вона ж не могла навіть двері відчинити.
"Наш ЖК. Ми цілі…Я була впевнена, що "приліт" в наш будинок, тому що неможливо було відкрити двері, якесь сильне повітря було в під'їзді і спрацювала сигналізація", - ділиться блогерка.
Нагадаємо, нещодавно Катерина Реп'яхова опинялась під крапельницями. Блогерка тоді неабияк нажахала своїм станом.