Дружина Павліка показалася з їхнім сином на круїзному лайнері й розкрила чималу вартість подорожі

Віктор Павлік, Катерина Реп'яхова та їхній син / © instagram.com/repyahovakate

Реклама

Дружина українського співака Віктора Павліка — блогерка Катерина Реп’яхова — вирушила у масштабну морську подорож разом із п’ятирічним сином Михасиком.

Зіркова мама показала, як проходить їхній відпочинок на одному з найбільших круїзних лайнерів світу, та розповіла, у скільки він їй обійшовся. У фотоблогу Катерина продемонструвала каюту, де вони оселилися, а також мальовничі краєвиди, які відкриваються просто з борту судна. За словами блогерки, найбільше її захоплюють відкрите море та відчуття повної свободи під час подорожі.

Сториз Катерини Реп’яхової / © instagram.com/repyahovakate

Сториз Катерини Реп’яхової / © instagram.com/repyahovakate

За кілька днів у круїзі мама із сином уже встигли випробувати чимало розваг. Вони відвідали аквапарк, виступи музикантів, поїсти у ресторанах, а Михасик із задоволенням проводить час у дитячих ігрових просторах, яких на лайнері чимало.

Реклама

Окрім відпочинку на борту, круїз передбачає зупинки в різних країнах. Реп’яхова поділилася, що вже встигла прогулятися Іспанією та дослідити місцеві локації, перш ніж судно вирушило далі маршрутом і вже наближалося до Італії.

Катерина Реп’яхова / © instagram.com/repyahovakate

Також блогерка чесно відповіла на запитання підписників про бюджет поїздки. Вона розповіла, що за круїз для себе та сина заплатила понад 3,5 тисячі євро. Водночас уточнила, що у цю суму не входили авіаперельоти та напої на лайнері. Бронюванням усієї подорожі Катерина займалася самостійно.

Наприкінці Реп’яхова зворушила спільним фото з Михасиком та зізналася, що найцінніше для неї — бачити щирі емоції сина. Саме його захват від пригод, нових вражень і морської подорожі, за словами блогерки, робить цю відпустку по-справжньому особливою.

Сториз Катерини Реп’яхової / © instagram.com/repyahovakate

Син Катерини Реп’яхової / © instagram.com/repyahovakate

Катерина Реп’яхова з сином / © instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, нещодавно ведуча Катерина Осадча показалася на відпочинку з синами. Зірка у купальнику похизувалася морськими видами й заговорила про тривожність.

Реклама

Новини партнерів