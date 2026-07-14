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Дружина Павліка показалася з їхнім сином на круїзному лайнері й розкрила чималу вартість подорожі
Катерина поділилася кадрами з розкішного судна.
Дружина українського співака Віктора Павліка — блогерка Катерина Реп’яхова — вирушила у масштабну морську подорож разом із п’ятирічним сином Михасиком.
Зіркова мама показала, як проходить їхній відпочинок на одному з найбільших круїзних лайнерів світу, та розповіла, у скільки він їй обійшовся. У фотоблогу Катерина продемонструвала каюту, де вони оселилися, а також мальовничі краєвиди, які відкриваються просто з борту судна. За словами блогерки, найбільше її захоплюють відкрите море та відчуття повної свободи під час подорожі.
За кілька днів у круїзі мама із сином уже встигли випробувати чимало розваг. Вони відвідали аквапарк, виступи музикантів, поїсти у ресторанах, а Михасик із задоволенням проводить час у дитячих ігрових просторах, яких на лайнері чимало.
Окрім відпочинку на борту, круїз передбачає зупинки в різних країнах. Реп’яхова поділилася, що вже встигла прогулятися Іспанією та дослідити місцеві локації, перш ніж судно вирушило далі маршрутом і вже наближалося до Італії.
Також блогерка чесно відповіла на запитання підписників про бюджет поїздки. Вона розповіла, що за круїз для себе та сина заплатила понад 3,5 тисячі євро. Водночас уточнила, що у цю суму не входили авіаперельоти та напої на лайнері. Бронюванням усієї подорожі Катерина займалася самостійно.
Наприкінці Реп’яхова зворушила спільним фото з Михасиком та зізналася, що найцінніше для неї — бачити щирі емоції сина. Саме його захват від пригод, нових вражень і морської подорожі, за словами блогерки, робить цю відпустку по-справжньому особливою.
Нагадаємо, нещодавно ведуча Катерина Осадча показалася на відпочинку з синами. Зірка у купальнику похизувалася морськими видами й заговорила про тривожність.