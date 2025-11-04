Дружина Павліка різко відповіла гейтерам, які зачепили тему покійного сина співака: "Я готова придушити"

Катерина Репʼяхова та Віктор Павлік із сином Павлом

Дружина співака Віктора Павліка — блогерка Катерина Репʼяхова — відреагувала на гейт, який час від часу з’являється в соцмережах щодо трагічної історії його покійного сина, Павла Павліка, який помер від онкології.

У своїх Instagram-сториз вона показала коментар юзерки, яка звинуватила її чоловіка в тому, що він "кинув хворого сина" і "викинув рідну дитину". Такі слова обурили Репʼяхову до глибини душі.

"Напевно, це єдиний гейт, за який я готова придушити. "Викинув рідних дітей" чи "кинув хворого сина"… Від першої і до останньої хвилини ВП (Віктор Павлік — прим. ред.) був поруч. Мив, носив на собі! За інші питання я мовчу!" — різко відповіла Катерина.

Віктор Павлік із сином Павлом / © facebook.com/vpavlik100

Вона зазначила, що люди, які пишуть подібні речі, не мають ані тактовності, ані людяності, адже зовсім не знають, як усе відбувалося насправді. За словами Репʼяхової, коли Павло вже був прикутий до ліжка, Павлік переживав це надзвичайно болісно. Катерина згадала, як чоловік шукав по всій Україні спеціальну ванну з кріпленнями, щоб син міг комфортно митися.

"І хоча вже було зрозуміло, що Паша не зможе скористатися тією ванною, Франкович усе одно наполіг. Він просто не міг відмовитись від віри, що це ще можливо", — поділилася вона.

Сториз Катерини Реп'яхової / © instagram.com/repyahovakate

Катерина додала, що не намагалася відмовляти чоловіка, бо розуміла — це був його спосіб прожити біль та прийняття: "Це одна історія з тисячі. Він жив сином. Хіба я маю комусь це доводити?!"

Нагадаємо, нещодавно Катерина Реп’яхова зворушливо привітала чоловіка з річницею їхніх стосунків. Знаменитість поділилася архівними фото, показавши, як вони виглядали 10 років тому, та звернулася до коханого з ніжними словами.