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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Дружина Павліка шокувала подробицями життя родичів в Ізраїлі під обстрілами: "Ситуація непроста"

Частина родини Катерини опинилася в небезпеці через обстріли Іраном їхньої країни.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Катерина Реп'яхова

Катерина Реп'яхова / © instagram.com/repyahovakate

Дружина співака Віктора Павліка – бізнесвумен і блогерка Катерина Реп'яхова – розповіла про родичів в Ізраїлі, який атакує Іран.

Обраниця музиканта у фотоблогу неодноразово ділилася, що в Ізраїлі у неї проживає сестра з родиною, до яких вона з сином інколи навідувалася. Тож під час новин про обстріли Ізраїлю підписники поцікавилися у Катерини, чи все у них гаразд. У лаконічній відповіді блогерка поділилася, що зараз її родина у небезпеці й щодня переживає жахливі обстріли.

Катерина Реп'яхова про родичів у Ізраїлі / © instagram.com/repyahovakate

Катерина Реп'яхова про родичів у Ізраїлі / © instagram.com/repyahovakate

Ба більше, Реп'яхова розповіла, що її племінниця Ліза, яка раніше перебувала на навчаннях в ізраїльській армії, приєдналася до лав ЦАГАЛЬ — збройних сил Ізраїлю.

"Під обстрілами. Племінниця служить в ЦАГАЛЬ. Ситуація непроста", — прокоментувала дружина Павліка.

До слова, у ніч проти 23 червня Росія також здійснила чергову атаку українських міст. Зокрема, українські зірки показали наслідки обстрілів по Києву. Як ось нещодавно співак Андрій Кравченко розповідав, як опинився в епіцентрі вибуху і побачив знищення двох сусідських будинків.

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