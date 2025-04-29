Дружина Павліка у сльозах висловилася про діагноз 3-річного сина та його вплив на виховання

Віктор Павлік з дружиною та сином / © instagram.com/repyahovakate

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Дружина українського співака Віктора Павліка — Катерина Реп’яхова — розповіла про вплив діагнозу їхнього сина Михасика на якість життя.

У своєму фотоблогу дружина артиста поділилася фрагментом зі свого шоу "За межами". Під час знімань Катерина поділилася власним одкровенням. Блогерка зізналася, що зараз їй невимовно боляче переживати складні етапи, пов'язані з її сином Михасиком.

Як відомо, трирічний хлопчик є не нормотиповою дитиною і поки що не розмовляє через затримку психомовленнєвого розвитку. І попри постійні заняття зі спеціалістами та значний прогрес у розвитку Михасика, його зіркова мама стурбована тим, що поки що вона не до кінця розуміє синочка через відсутність діалогу. Тому вона з нетерпінням чекає цього моменту.

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Катерина Реп’яхова / © instagram.com/repyahovakate

Катерина Реп’яхова / © instagram.com/repyahovakate

"Коли з'явиться діалог, зможу розуміти думки своєї дитини… Та нехай він якось себе не так поводить, буде мати якийсь вигляд – все одно! Головне – мій контакт з дитиною. Коли я сьогодні не можу зрозуміти про що він думає – боляче йому чи добре – я можу тільки здогадуватися, то це дуже складно. Дуже цього чекаю, щоб він, наприклад, міг сказати: "Мамо, мені сумно, я хочу відпочити", — зі сльозами поділилася Реп'яхова.

Нагадаємо, нещодавно Віктор Павлік заговорив про поповнення у родині та яке ім'я він вигадав з дружиною у разі появи у них донечки.