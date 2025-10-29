Дружина Павліка відверто розповіла про виховання сина з рідкісною генетичною мутацією

Катерина Реп’яхова / © instagram.com/repyahovakate

Дружина українського співака Віктора Павліка — блогерка Катерина Реп’яхова — щиро поділилася своїми роздумами про материнство та життя мами ненормотипової дитини.

31-річна зірка опублікувала зворушливий допис у Instagram, присвячений своєму 4-річному сину Михасику, який має затримку мовлення, але нині тішить батьків значним прогресом. Блогерка зізналася, що саме через досвід материнства вона відкрила в собі нову силу й навчилася цінувати кожен момент — навіть складний.

"Ніколи в житті я б не проміняла наш шлях. Ніколи не захотіла б іншого сина — нормотипового. Бо саме на цьому шляху я знайшла себе справжню. Мій Михасик — найкращий. Такий світлий, ніжний, добрий, люблячий. Коли він зараз починає говорити, коли бачить і розуміє, у мені відкривається новий вимір щастя. Не поверхневий, не показний — а глибокий, як спокій після бурі", — написала Катерина.

Катерина Реп’яхова із сином / © instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, нещодавно Катерина Реп’яхова відреагувала на смерть Дизеля з гурту Green Grey і згадала, як сама ледь не втратила чоловіка. Зірка поділилася спогадами про тяжкий період, коли Павлік боровся за життя зі схожим діагнозом.