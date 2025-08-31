- Дата публікації
Дружина Павліка влучними кадрами відповіла на закиди, що вони мають вигляд "діда та онуки"
Віктор Павлік старший за дружину на 29 років. Через таку різницю у віці закоханим час від часу прилітає гейт.
Дружина українського співака Віктора Павліка покепкувала з закидів, що вони мають вигляд "діда та онуки".
Виконавець старший за свою обраницю на 29 років. Через різницю у віці подружжю час від часу дістається від коментаторів гейт. Катерина Реп'яхова ділиться, що за цей час чула різне: і що вони схожі на "діда й онуку", і що "їй потрібні гроші", і що "кохання між ними немає", і що "Віктор Павлік застарий для неї".
Дружина Віктора Павліка дала чітко зрозуміти, що думає про подібні коментарі. Блогерка показалася зі співаком на мотоциклі та звернулася до хейтерів. Катерина Реп'яхова заявила, що коментатори можуть й надалі обговорювати їхню різницю у віці, а вони тим часом насолоджуються життям разом.
"Тато і доця. Дід і внучка. Він їй у тата годиться. Вона поруч має вигляд дитини. На тлі видно сильну різницю. Він постарів, а вона ще молода. Вони довго разом не будуть. Їй потрібні гроші, а йому молода дружина. То не любов, а розрахунок. Йому б уже онуків бавити, а він ще дітей заводить. Він старий, навіщо їй такий. У нього донька могла б бути такого ж віку. Такі стосунки не надовго. Вона пограється й піде. Це ненормально, коли майже 30 років різниці"…Можете продовжувати", -відрізала дружина співака.
Зазначимо, Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова одружилися у травні 2020 року. Вже у червні 2021-го у подружжя народився спільний син Михась, який зараз страждає від затримки мовлення. Нещодавно Реп'яхова зворушила чималим прогресом у його лікуванні.