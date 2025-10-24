Дружина Павліка вшанувала пам’ять Дизеля та згадала, як сама ледве не втратила коханого

Віктор Павлік, Катерина Реп’яхова та Андрій Дизель Яценко

На тлі трагічної звістки про смерть лідера гурту Green Grey Андрія Яценка, він же Дизель, Катерина Реп’яхова, дружина співака Віктора Павліка, емоційно пригадала, як кілька років тому її чоловік опинився на межі життя і смерті через схожий діагноз.

Ця подія змусила Реп’яхову повернутися у непрості спогади. У своєму Instagram блогерка поділилася, що Віктору Павліку також колись поставили невтішний діагноз: "Одразу перед очима той період життя, коли Франковичу (Віктору Павліку — прим. ред.) в інституті Амосова сказали: "Ви можете померти в будь-який момент". Він продовжував ходити без операції… Завжди буду вдячна колективу Інституту серця, що вмовили його на операцію".

За словами дружини артиста, це був один із найскладніших етапів у їхньому житті. Втім, знаменитість зазначила, що вона безмежно рада, що співака вдалося врятувати і реабілітація була не надто виснажливою.

"Це був один з найважчих періодів, коли твоя кохана людина в реанімації. Що ми тільки не пройшли разом… Але за тиждень після реанімації чоловік уже вийшов на сцену. І тоді я видихнула", — зізналася Репяхова.

Варто зазначити, що 20 жовтня раптово пішов з життя 55-річний музикант Дизель. За офіційними даними, причиною смерті стала серцева недостатність, спричинена ішемічною хворобою серця. Нагадаємо, що нещодавно редакція ТСН.ua написала матеріал про те, як Києві прощалися із зіркою з гурту Green Grey. Провести його в останню путь прийшли рідні, друзі, колеги по сцені та віддані шанувальники.