Дружина Павліка висловилася про мовну мутацію їхнього 4-річного сина та як він розвивається зараз
Катерина Реп'яхова розкрила нові подробиці затримки мовлення у Михасика.
Дружина українського співака Віктора Павліка – блогерка Катерина Реп'яхова – поділилася прогнозами щодо розвитку їхнього сина Михасика.
Зіркова мама вже давно не приховує, що хлопчик має затримку мовлення. У фотоблогу Катерина поділилася, що причиною цьому є мовна мутація внаслідок генетичного порушення, яке гальмує певні сигнали в мозку. Тим не менш, за її словами, зараз у Михасика "мова розвивається пізно, але може вийти на хорошому рівні при терапії".
Блогерка запевняє, що щодня вивчає особливості структури мозку сина, звертаючись до генетики. Тож у результаті досліджень дізналася, що Михасик за шкалою складності діагнозу перебуває у середині — варіант не легкий, але й не найважчий. При цьому Катерина говорить, що її син розмовлятиме, але приблизно після чотирьох – п'яти років.
"Мені набагато легше жити, бо я вивчила мозок свого сина до найдрібніших деталей і тепер розумію, як працює кожна його структура. Завдяки генетиці", — написала дружина Павліка.
