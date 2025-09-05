Дружина Павліка висловилася про мовну мутацію їхнього 4-річного сина та як він розвивається зараз

Віктор Павлік з дружиною та сином / © instagram.com/repyahovakate

Дружина українського співака Віктора Павліка – блогерка Катерина Реп'яхова – поділилася прогнозами щодо розвитку їхнього сина Михасика.

Зіркова мама вже давно не приховує, що хлопчик має затримку мовлення. У фотоблогу Катерина поділилася, що причиною цьому є мовна мутація внаслідок генетичного порушення, яке гальмує певні сигнали в мозку. Тим не менш, за її словами, зараз у Михасика "мова розвивається пізно, але може вийти на хорошому рівні при терапії".

Катерина Реп'яхова про сина / © instagram.com/repyahovakate

Блогерка запевняє, що щодня вивчає особливості структури мозку сина, звертаючись до генетики. Тож у результаті досліджень дізналася, що Михасик за шкалою складності діагнозу перебуває у середині — варіант не легкий, але й не найважчий. При цьому Катерина говорить, що її син розмовлятиме, але приблизно після чотирьох – п'яти років.

"Мені набагато легше жити, бо я вивчила мозок свого сина до найдрібніших деталей і тепер розумію, як працює кожна його структура. Завдяки генетиці", — написала дружина Павліка.

