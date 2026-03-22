Дружина Павліка заявила про погрози та приниження від організаторів його концерту: "Очікую вибачень"

Дружина українського співака Віктора Павліка — блогерка Катерина Реп'яхова — заявила про погрози та приниження від організаторів його концерту.

Так, 21 березня артист виступив у Палаці "Україна", що в Києві. Виявляється, подія не минула без скандалів. Зокрема, дружина Віктора Павліка розповіла про обурливу поведінку організаторів концерту. Катерина Реп'яхова, яка є концертною директоркою чоловіка, говорить, що за лаштунками зіштовхнулась з приниженням, психологічним тиском, агресією та погрозами.

"Те, що відбувалося за лаштунками, складно навіть описати словами. Це був повний абсурд, напруження і речі, які не повинні відбуватися в принципі. Я зіткнулася з психологічним тиском і приниженням, абсолютно незаслуженою агресією в свою сторону зі сторони організаторів концерту", - шокувала дружина артистка.

Катерина Реп'яхова говорить, що почула в свою адресу, що "вона не концертний директор, а нуль, зобов'язання має виконувати лише вдома". Водночас дружині артиста та його команді не дозволили залишитись за лаштунками.

Також Катерину обурило й ставлення до глядачів. За її словами, охорона забороняла дарувати Віктору Павліку квіти та не дозволяла танцювати. Врешті, дружина співака звернулась до Палацу "Україна" з вимогою публічних вибачень.

"Після подій, які відбувалися за лаштунками під час концерту, я очікую публічних вибачень за тон, форму спілкування і ставлення до мене як до жінки, як до людини, як до мами, як до дружини народного артиста України і як до концертного директора. Те, що відбулося, виходить за межі професійної етики і людської поваги. У мене є зафіксовані факти, включаючи погрози, які я отримувала", - зазначила Реп'яхова.

У Палаці "Україна" вже відреагували на скандальні заяви дружини Віктора Павліка. В установі визнали, що неприємний інцидент дійсно стався. Водночас у Палаці "Україна" засудили поведінку продюсера концерту, назвавши її неприпустимою, навіть попри складні умови та обставини. У Катерини Реп'яхової перепросили за те, що їй довелося стикнутися з цим.

"У Палаці "Україна" виникла неприпустима ситуація: конфлікт з лайкою за лаштунками, де продюсер концерту дозволив собі неприйнятну поведінку в бік дружини Народного артиста України Віктора Франковича Павліка, матері його сина та директорки Катерини Миколаївни Павлік (Реп'яхової). Ми вважаємо, що ніякі складні умови та обставини не виправдовують таку поведінку в бік жінки. Ми приносимо щирі вибачення Катерині Миколаївні", - йдеться в повідомленні Палацу "Україна".

