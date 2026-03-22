ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
311
Час на прочитання
2 хв

Дружина Павліка заявила про погрози та приниження від організаторів його концерту: "Очікую вибачень"

У Палаці "Україна", де й виступав артист, вже відреагували на обурення його дружини.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Катерина Реп'яхова та Віктор Павлік

Катерина Реп'яхова та Віктор Павлік / © instagram.com/repyahovakate

Дружина українського співака Віктора Павліка — блогерка Катерина Реп'яхова — заявила про погрози та приниження від організаторів його концерту.

Так, 21 березня артист виступив у Палаці "Україна", що в Києві. Виявляється, подія не минула без скандалів. Зокрема, дружина Віктора Павліка розповіла про обурливу поведінку організаторів концерту. Катерина Реп'яхова, яка є концертною директоркою чоловіка, говорить, що за лаштунками зіштовхнулась з приниженням, психологічним тиском, агресією та погрозами.

"Те, що відбувалося за лаштунками, складно навіть описати словами. Це був повний абсурд, напруження і речі, які не повинні відбуватися в принципі. Я зіткнулася з психологічним тиском і приниженням, абсолютно незаслуженою агресією в свою сторону зі сторони організаторів концерту", - шокувала дружина артистка.

Допис Катерини Реп'яхової / © instagram.com/repyahovakate

Допис Катерини Реп'яхової / © instagram.com/repyahovakate

Катерина Реп'яхова говорить, що почула в свою адресу, що "вона не концертний директор, а нуль, зобов'язання має виконувати лише вдома". Водночас дружині артиста та його команді не дозволили залишитись за лаштунками.

Допис Катерини Реп'яхової / © instagram.com/repyahovakate

Допис Катерини Реп'яхової / © instagram.com/repyahovakate

Також Катерину обурило й ставлення до глядачів. За її словами, охорона забороняла дарувати Віктору Павліку квіти та не дозволяла танцювати. Врешті, дружина співака звернулась до Палацу "Україна" з вимогою публічних вибачень.

"Після подій, які відбувалися за лаштунками під час концерту, я очікую публічних вибачень за тон, форму спілкування і ставлення до мене як до жінки, як до людини, як до мами, як до дружини народного артиста України і як до концертного директора. Те, що відбулося, виходить за межі професійної етики і людської поваги. У мене є зафіксовані факти, включаючи погрози, які я отримувала", - зазначила Реп'яхова.

Допис Катерини Реп'яхової / © instagram.com/repyahovakate

Допис Катерини Реп'яхової / © instagram.com/repyahovakate

У Палаці "Україна" вже відреагували на скандальні заяви дружини Віктора Павліка. В установі визнали, що неприємний інцидент дійсно стався. Водночас у Палаці "Україна" засудили поведінку продюсера концерту, назвавши її неприпустимою, навіть попри складні умови та обставини. У Катерини Реп'яхової перепросили за те, що їй довелося стикнутися з цим.

"У Палаці "Україна" виникла неприпустима ситуація: конфлікт з лайкою за лаштунками, де продюсер концерту дозволив собі неприйнятну поведінку в бік дружини Народного артиста України Віктора Франковича Павліка, матері його сина та директорки Катерини Миколаївни Павлік (Реп'яхової). Ми вважаємо, що ніякі складні умови та обставини не виправдовують таку поведінку в бік жінки. Ми приносимо щирі вибачення Катерині Миколаївні", - йдеться в повідомленні Палацу "Україна".

Реакція Палацу "Україна" / © instagram.com/palace.ukraine

Реакція Палацу "Україна" / © instagram.com/palace.ukraine

Нагадаємо, концерт Віктора Павліка запам'ятався й приємним моментом. Артист Павло Зібров заплакав під час виступу свого приятеля та пояснив, чому не зміг стримати сліз.

Дата публікації
Кількість переглядів
311
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie