Дружина Павліка заявила про пухлину у грудях і розповіла про нещодавні обстеження

Катерина Реп'яхова / © instagram.com/repyahovakate

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Дружина українського співака Віктора Павліка поділилася подробицями стану свого здоров'я.

Як виявилося, блогерка Катерина Реп'яхова вже декілька років поспіль живе з доброякісною пухлиною молочних залоз — фіброаденомою. У своєму Instagram вона розповіла, що внаслідок цього потребує регулярного контролю. Реп’яхова зазначила, що востаннє була у мамолога ще два роки тому, хоча за медичними рекомендаціями обстеження назначено було набагато раніше. Та, на щастя, пухлина зменшилася та зараз перейматися не потрібно.

"Приїхала в клініку до мамолога та на УЗД молочних залоз. У мене фіброаденома. Я не була у мамолога два роки. А так робити не можна. Слід перевірятися кожні пів року. Востаннє фіброаденома зменшилася на 3 мм після грудного вигодовування. На цей раз вона ще зменшилася. Все добре", — поділилася Катерина.

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Катерина Реп'яхова / © instagram.com/repyahovakate

Але найбільший страх, говорить Катерина, викликають думки про майбутнє її сина Михасика. Тож зіркова мама регулярніше нагадуватиме собі про обстеження.

"Взагалі то я проходжу повне обстеження організму. В один момент мені стало страшно, раптом я хвора. І страшно стало не за себе, а за те, хто зможе поставити на ноги Михасика", — додала блогерка.

Катерина Реп'яхова / © instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, нещодавно співачка Гайтана розсекретила серйозні проблеми в її батька та заявила про його критичний стан.