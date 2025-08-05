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Дружина Павліка заявила про пухлину у грудях і розповіла про нещодавні обстеження
Вже декілька років блогерка вимушена регулярно відвідувати лікарів.
Дружина українського співака Віктора Павліка поділилася подробицями стану свого здоров'я.
Як виявилося, блогерка Катерина Реп'яхова вже декілька років поспіль живе з доброякісною пухлиною молочних залоз — фіброаденомою. У своєму Instagram вона розповіла, що внаслідок цього потребує регулярного контролю. Реп’яхова зазначила, що востаннє була у мамолога ще два роки тому, хоча за медичними рекомендаціями обстеження назначено було набагато раніше. Та, на щастя, пухлина зменшилася та зараз перейматися не потрібно.
"Приїхала в клініку до мамолога та на УЗД молочних залоз. У мене фіброаденома. Я не була у мамолога два роки. А так робити не можна. Слід перевірятися кожні пів року. Востаннє фіброаденома зменшилася на 3 мм після грудного вигодовування. На цей раз вона ще зменшилася. Все добре", — поділилася Катерина.
Але найбільший страх, говорить Катерина, викликають думки про майбутнє її сина Михасика. Тож зіркова мама регулярніше нагадуватиме собі про обстеження.
"Взагалі то я проходжу повне обстеження організму. В один момент мені стало страшно, раптом я хвора. І страшно стало не за себе, а за те, хто зможе поставити на ноги Михасика", — додала блогерка.
Нагадаємо, нещодавно співачка Гайтана розсекретила серйозні проблеми в її батька та заявила про його критичний стан.