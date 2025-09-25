ТСН у соціальних мережах

Гламур
37
2 хв

Дружина Павліка зізналась в рідкісній генетичній мутації сина: "Випадок відомий один, і це наш"

Катерина Реп'яхова розповіла про лікування дитини.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Віктор Павлік із дружиною та сином

Віктор Павлік із дружиною та сином / © instagram.com/repyahovakate

Дружина українського співачка Віктора Павліка зізналась в рідкісній генетичній мутації 4-річного сина.

Блогерка Катерина Реп'яхова забила на сполох, коли Михасик не виконував функції, притаманні дітям його віку. Врешті, обраниця виконавця водила хлопчика до спеціалістів та з'ясовувала, в чому ж річ. Зокрема, Катерина Реп'яхова здавала й генетичний тест. У Михасика виявили мутацію, яка впливає на передачу сигналів у мозок. Тож, сину Віктора Павліка необхідно приймати спеціальні ліки. За словами блогерки, препарати забезпечують правильну роботу мозку.

"У Михасика виявлено дуже рідкісну генетичну зміну, яка впливає на передачу сигналів у мозку. Існують загальні діагнози, як-от РАС, які не мають специфічного лікування, тому робота ведеться через поведінкову та освітню підтримку. Наш випадок відрізняється тим, що є конкретний механізм - поломка в певному гені. Саме тому існує цільова терапія, яка не просто допомагає ззовні, а забезпечує мозок тим, що йому бракує для правильної роботи. Тобто це не просто наше бажання пришвидшити розвиток, це необхідність для якісної роботи мозку дитини", - говорить блогерка.

Син Віктора Павліка / © instagram.com/repyahovakate

До речі, генна мутація у Михасика рідкісна. Як говорить Реп'яхова, наразі у світі відомий лише один такий випадок, і це саме їхній.  Тож, лікування хлопчика є візькоспрямованим та індивідуальним.

"Зараз у світі описано приблизно 60-70 людей із мутаціями одного рідкісного типу, які порушують роботу певного гена. Але саме в тому місці, де знаходиться наша мутація - на своєрідному "шві" гена - подібний випадок наразі відомий лише один, і це наш Михасик. Тому терапія, яку ми використовуємо, надзвичайно візькоспрямована та індивідуальна", - додала блогерка.

Син Віктора Павліка / © instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, нещодавно Віктор Павлік висловився про колег із шоубізнесу. Співак здивував, яку артистку побоюється.

37
