Гламур
59
1 хв

Дружина Павліка зізналася, чому планує назавжди відмовитися від пластики: "Я шкодую"

Зірка поділилася гірким досвідом та зізналася, про що шкодує.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Катерина Реп’яхова

Катерина Реп’яхова / © instagram.com/repyahovakate

Блогерка та дружина співака Віктора ПавлікаКатерина Реп’яхова — відверто розповіла про свою останню пластичну процедуру та зізналася, чому шкодує про неї.

Нещодавно Катерина змінила форму обличчя, наважившись на операцію через наявність другого підборіддя. Однак, за її словами, перша процедура виявилася неправильно підібраною, і результат не виправдав очікувань.

"Я вважаю, що першочергово операція була підібрана неправильно. Імплант в принципі не може вирішити питання другого підборіддя", — пояснила Реп’яхова в шоу "Ранок у великому місті".

Катерина Реп’яхова до та після оперативних втручань / © instagram.com/repyahovakate

Катерина Реп’яхова до та після оперативних втручань / © instagram.com/repyahovakate

Через це блогерка була змушена робити повторну операцію, однак тепер вона шкодує про будь-які втручання. Реп’яхова відзначила, що інколи звертається до пластичних хірургів, але зараз серйозно переглянула своє ставлення до подібних процедур.

"Якби я могла відмотати час назад, я б не робила ні першу, ні другу операцію. Я дуже пошкодувала, що взагалі це все затіяла. Це, напевно, перший і єдиний вчинок у моєму житті, через який я шкодую", — зазначила знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно кохана Віктора Павліка відверто поділилася подробицями виховання сина з рідкісною генетичною мутацією. Катерина Реп’яхова розповіла про щирі емоції та труднощі, з якими стикається щодня, виховуючи рідну людину.

59
