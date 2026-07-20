Дружина покійного соліста Adam довела до сліз спогадами про чоловіка в день його народження

ADAM та Саша Норова / © instagram.com/adamukraine

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Вдова покійного соліста гурту Adam Михайла Клименка зворушливо вшанувала його пам’ять у день народження музиканта.

У день, коли співак мав би святкувати день народження, його дружина Саша Норова поділилася щемливими спогадами. Вона присвятила коханому серію архівних світлин в Instagram-історіях. Лаконічні підписи сказали більше за довгі тексти. Саша залишила слова, сповнені болю та любові. Саме вони найбільше розчулили прихильників.

«Люблю, назавжди, мій Мішель», — написала зірка.

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ADAM та Саша Норова / © instagram.com/sasha_norova

ADAM та Саша Норова / © instagram.com/sasha_norova

ADAM та Саша Норова / © instagram.com/sasha_norova

До спогадів долучилися й близькі друзі музиканта. Зокрема, Дар’я Дубова також згадала Михайла у день його народження. Вона звернулася до нього з емоційним посланням і водночас наголосила, що його творчість продовжить жити. За словами Дубової, пісні Adam звучатимуть і надалі під час концерту пам’яті, який організовує Саша Норова.

«Як би хотілось і тобі сьогодні сказати: „З днем народження, маестро!“. Та завдяки Саші Коровій ми будемо співати пісень Adam і пам’ятати твоє життя на концерті пам’яті», — зазначила подруга родини.

Історія Дар’ї Дубової

Зазначимо, 7 грудня 2025 року стало відомо про смерть соліста гурту Adam Михайла Клименка. Згодом повідомили, що музикант помер через туберкульозний менінгіт, який викликав серйозні ускладнення.

Нагадаємо, нещодавно президент Зеленський посмертно присвоїв ADAM та Степану Гігі важливі нагороди.

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