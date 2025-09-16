- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 512
- Час на прочитання
- 1 хв
Дружина Позитива поділилася щемливими кадрами зі спортивних занять з 8-місячною донечкою
Зірка показала, як поєднує спорт і материнство.
Дружина співака Позитива — танцівниця Юлія Сахневич — оприлюднила милі світлини зі свого тренування з донькою Марією.
В Instagram-сторіз знаменитість опублікувала кадри, на яких спочатку показала, як збирається до спортивної зали разом з малечею, а потім і саме тренування. Танцівниця попозувала з донечкою, а потім "запросила" Марію зробити декілька вправ разом.
На наступних кадрах Юлія показала, як Марійка бавилася з гантелями, поки зіркова мама виконує присідання. Попри те, що досить часто з дітьми буває важкувато, по знаменитості видно, що вона отримує від цього велике задоволення.
"Вдвох завжди цікавіше", — підписала світлину Юлія.
Нагадаємо, нещодавно дружина Позитива замилувала сімейними кадрами з донечкою та коханим. Знаменитість поділилася своїми спогадами про літо.