Дружина Позитива поділилася щемливими кадрами зі спортивних занять з 8-місячною донечкою

Позитив з дружиною Юлією та донькою Марією / © instagram.com/juli_sakhnevych

Реклама

Дружина співака Позитива — танцівниця Юлія Сахневич — оприлюднила милі світлини зі свого тренування з донькою Марією.

В Instagram-сторіз знаменитість опублікувала кадри, на яких спочатку показала, як збирається до спортивної зали разом з малечею, а потім і саме тренування. Танцівниця попозувала з донечкою, а потім "запросила" Марію зробити декілька вправ разом.

Юлія Сахневич з донькою Марією / © instagram.com/juli_sakhnevych

Юлія Сахневич з донькою Марією / © instagram.com/juli_sakhnevych

На наступних кадрах Юлія показала, як Марійка бавилася з гантелями, поки зіркова мама виконує присідання. Попри те, що досить часто з дітьми буває важкувато, по знаменитості видно, що вона отримує від цього велике задоволення.

Реклама

"Вдвох завжди цікавіше", — підписала світлину Юлія.

Юлія Сахневич з донькою Марією / © instagram.com/juli_sakhnevych

Юлія Сахневич з донькою Марією / © instagram.com/juli_sakhnevych

Нагадаємо, нещодавно дружина Позитива замилувала сімейними кадрами з донечкою та коханим. Знаменитість поділилася своїми спогадами про літо.