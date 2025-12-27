ТСН у соціальних мережах

Дружина Позитива показала рідкісне фото їхньої донечки і ніжно привітала її з першим днем народження

У родині виконавця та танцівниці особливе свято.

Валерія Сулима
Позитив та Юлія Сахневич

Позитив та Юлія Сахневич / © instagram.com/juli_sakhnevych

Дружина співака Позитива — танцівниця Юлія Сахневич — показала рідкісне фото їхньої донечки.

Знімком Марійки хореографиня поділилась не просто так. Річ у тім, що в родині виконавця та танцівниці особливе свято. Донечка подружжя 27 грудня святкує свій перший день народження. Марійці виповнюється рочок.

Тож, Юлія Сахневич в Instagram-stories опублікувала фото донечки. На знімку дівчинка позувала в розкішній сукенці та з віночком на голові. В одній руці Марійка тримала м'яку іграшку, а в інший аркуш із написом 12 місяців, що засвічував вік дівчинки. Також Юлія Сахневич ніжно привітала донечку зі святом.

Донька Позитива та Юлії Сахневич / © instagram.com/juli_sakhnevych

Донька Позитива та Юлії Сахневич / © instagram.com/juli_sakhnevych

"Сьогодні (27 грудня – прим. ред.) найкращий день. Рочок нашому сонечку", - підписала світлину з донькою танцівниця.

