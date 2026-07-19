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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
44
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Дружина Позитива розчулила кадрами, як їхня однорічна донечка допомагає співакові працювати

Схоже, у родині виконавця росте ще одна артистка.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Юлія Сахневич та Позитив

Юлія Сахневич та Позитив / © YULA company

Дружина українського співака Позитива — танцівниця Юлія Сахневич — розчулила кадрами, як їхня однорічна донечка допомагає зірковому татусю працювати.

Схоже, у родині виконавця росте ще одна артистка. Принаймні, про це свідчать кадри, якими нещодавно в Instagram-stories поділилась обраниця Позитива. Юлія Сахневич показала, як однорічна Марійка допомагає татусю працювати.

Донечка Позитива завітала на його студію звукозапису. Поки тато працював, Марійка й собі до рук взяла укулеле. Донечка виконавця ретельно досліджувала музичний інструмент, поки той за нею спостерігав.

«Коли була з татом на роботі», — поділилась Юлія Сахневч та додала до своєї сторіз смайлик у вигляді червоного серця.

Позитив із донькою / © instagram.com/juli_sakhnevych

Позитив із донькою / © instagram.com/juli_sakhnevych

Зазначимо, за останні роки особисте життя Позитива кардинально змінилось. У вересні 2024 року артист розсекретив, що одружився з танцівницею Юлією Сахневич. Вже 27 грудня того ж таки року у пари народилась первістка — донечка Марійка.

Нагадаємо, нещодавно голлівудська акторка Шарліз Терон вперше за тривалий час показалась на публіці разом із доньками. Пропонуємо подивитися, який зараз вигляд мають названі діти знаменитості.

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Дата публікації
Кількість переглядів
44
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