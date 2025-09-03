ТСН у соціальних мережах

Дружина Позитива розчулила новими світлинами з чоловіком та маленькою донечкою

Вона також підбила підсумки літа й поділилася теплими спогадами.

Злата Ковтун
Позитив з дружиною та донькою

Позитив з дружиною та донькою / © instagram.com/juli_sakhnevych

Дружина українського артиста Позитива — Юлія Сахневич — опублікувала серію знімків із сім’єю та поділилася власними емоціями від літа 2025 року.

У своєму Instagram Юлія підбила підсумки літа, яке, за її словами, було дуже особливим. Вона назвала цей час "маленьким життям" і зізналася, що кожен його момент був по-своєму важливим.

"Bye-bye, літо 2025 року… Цей час був справжнім маленьким життям — насиченим, зворушливим, іноді непростим, але все одно неймовірним. Для мене це буде асоціюватися з теплими спогадами й особливим вайбом", — написала Сахневич.

Вона додала, що три місяці пролетіли дуже швидко, й хоча, можливо, ніхто не встиг насолодитися ними повною мірою, у цьому теж є своя магія. Юлія подякувала цьому періоду й наголосила, що потрібно рухатися далі.

Позитив з дружиною Юлією Сахневич / © instagram.com/juli_sakhnevych

Позитив з дружиною Юлією Сахневич / © instagram.com/juli_sakhnevych

Позитив і його дружина Юлія Сахневич з маленькою донечкою / © instagram.com/juli_sakhnevych

Позитив і його дружина Юлія Сахневич з маленькою донечкою / © instagram.com/juli_sakhnevych

Прихильники були вражені такою щирістю й почали робити подружжю компліменти:

  • Неймовірні всі втрьох. Ви створені бути щасливими!

  • Обіймаю та щастя вам бажаю!

  • Манюня-гарнюня!

Позитив з дружиною Юлією Сахневич / © instagram.com/juli_sakhnevych

Позитив з дружиною Юлією Сахневич / © instagram.com/juli_sakhnevych

Позитив з дружиною Юлією Сахневич / © instagram.com/juli_sakhnevych

Позитив з дружиною Юлією Сахневич / © instagram.com/juli_sakhnevych

Нагадаємо, нещодавно дружина Позитива у день його 36-річчя зворушила фото співака з донькою вдома. Юлія Сахневич висловила свої почуття до коханого.

