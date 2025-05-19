Дружина Позитива у день його 36-річчя зворушила фото співака з донькою вдома

Позитив з дружиною / © instagram.com/juli_sakhnevych

Реклама

Дружина українського співака Позитива, справжнє ім'я якого Олексій Завгородній, замилувала його вітаннями з днем народження.

Так, сьогодні, 19 травня, музикантові виповнилося 36 років. Тож танцівниця Юлія Сахневич присвятила йому допис у фотоблогу, де зізналася йому у коханні та розповіла, ким насправді є для неї чоловік. Зворушливі слова вона супроводила милими фото Позитива з донечкою Марією. На зображеннях артист бавиться з крихіткою. Юлія зазнімкувала обох під час їхнього сімейного відпочинку вдома. Танцівниця додала, що для Марійки найбільше щастя бути поруч з татом.

Позитив з донькою / © instagram.com/juli_sakhnevych

Позитив з донькою / © instagram.com/juli_sakhnevych

Позитив з дружиною / © instagram.com/juli_sakhnevych

"Сьогодні твій день, коханий. Душа, з якою моє серце б’ється в унісон. Мій найкращий друг, мудрий наставник, опора, з якою не страшні жодні бурі. Ми навчилися розуміти одне одного без слів — поглядом, мовчанням, дотиком. А ще — тато, якого наша Пупа любить до неба! Її очі сяють, коли ти поруч, а твій голос і обійми— її Всесвіт. У вас із нею особлива магія. Коли я дивлюсь на вас двох — розумію: ми щасливі. Сяй яскравіше за сонце, твори, зрощуй, реалізовуй усе, що хочеться побудувати", - щиро побажала Сахневич Позитиву.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно спортсменка Ольга Харлан заговорила про материнство та коли планує весілля з нареченим-іноземцем.