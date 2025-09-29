Дружина Позитива у відвертому боді здивувала, який вигляд має через дев’ять місяців після пологів

Юлія Сахневич / © instagram.com/juli_sakhnevych

Дружина співака Позитива — танцівниця Юлія Сахневич — зачарувала Мережу новим звабливим фотосетом.

Світлини знаменитість опублікувала в своєму Instagram. На фото Юлія підкреслила спортивну фігуру білим боді з аксесуарами та синіми джинсами і топом з тієї ж тканини. У підписі до світлин Юлія зазначила, що для того, аби зрозуміти жінку, слів не потрібно — усе можна прочитати в очах.

"Інколи не треба слів, щоб зрозуміти, який настрій у жінки. Варто лише поглянути в очі. Навіть коли жінка мило посміхається — погляд ніколи не збреше", — загадково підписала кадри танцівниця.

Коментарі вибухнули компліментами від фанів. Прихильники зіркової пари були в захваті від такого відвертого амплуа Юлії.

Нагадаємо, нещодавно Юлія Сахневич зворушила кадрами тренувань з 9-місячною донечкою. Зіркова мама показала, як поєднує спортивні заняття та турботу про малечу.