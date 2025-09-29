- Дата публікації
Дружина Позитива у відвертому боді здивувала, який вигляд має через дев’ять місяців після пологів
Зірка показала струнку фігуру в новому пікантному фотосеті.
Дружина співака Позитива — танцівниця Юлія Сахневич — зачарувала Мережу новим звабливим фотосетом.
Світлини знаменитість опублікувала в своєму Instagram. На фото Юлія підкреслила спортивну фігуру білим боді з аксесуарами та синіми джинсами і топом з тієї ж тканини. У підписі до світлин Юлія зазначила, що для того, аби зрозуміти жінку, слів не потрібно — усе можна прочитати в очах.
"Інколи не треба слів, щоб зрозуміти, який настрій у жінки. Варто лише поглянути в очі. Навіть коли жінка мило посміхається — погляд ніколи не збреше", — загадково підписала кадри танцівниця.
Коментарі вибухнули компліментами від фанів. Прихильники зіркової пари були в захваті від такого відвертого амплуа Юлії.
Розкішна!
Юліє, яка ж ти… Неймовірні світлини!
Це дуже гарно! Відчувається що тобі комфортно в цьому образі
