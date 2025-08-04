Дружина Притули розчулила подробицями пологів і показала вигляд під час вагітності: "Змушує плакати"

Сергія Притула з дружиною / © instagram.com/kateryna_pry

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Дружина ексведучого і волонтера Сергія Притули вперше після пологів вийшла на зв'язок.

Як відомо, у зірки 1 серпня народився синочок Марко. Це третя спільна дитина для подружжя та четверта для Сергія. Катерина Притула не могла приховувати свого щастя і вперше за тривалий час зробила допис в Instagram. Вона показала свій вигляд під час третьої вагітності на ніжному чорно-білому фото.

Катерина Притула / © instagram.com/kateryna__prytula

Також Катерина похизувалася кадром з виписки, де були зазначені основні дані про малюка. Тож, судячи з того, Марко народився понад 4 кг і зростом у 55 см. Дружина Притули в емоційному дописі зізналася, що насправді ще у момент пологів вона змогла відчути характер синочка. І водночас подякувала чоловіку за підтримку.

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"Марко. 1.08.2025. Дивлюсь на тебе і досі не можу повірити в це щастя… Маленький чоловік, який вже встиг перевернути мій світ! Ти з'явився на світ голосно, впевнено й з характером. Я вже зрозуміла, хто в домі головний: можеш їсти скільки хочеш, спиш, коли зручно, і змушуєш мене плакати від щастя і любові. Дякую Богу за Маркусика. Сергійкові за наполегливість і підтримку під час пологів. І дякую собі — я це зробила", — зворушила Катерина Притула.

Допис Катерини Притули / © instagram.com/kateryna__prytula

Зазначимо, у другому шлюбі Сергій Притула виховує двох дочок та сина, а від першої дружини у шоумена народився ще один син – Дмитро. Раніше редакція ТСН.ua розповідала, що відомо про дітей зірки та чим вони займаються.