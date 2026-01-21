Дружина Решетніка після новосілля дотепно відреагувала на відключення світла у приватному домі

Григорій Решетнік з родиною / © instagram.com/kristina_reshetnik

Український ведучий Григорій Решетнік разом із дружиною Христиною нещодавно переїхали до нового будинку під Києвом.

Подружжя разом із трьома синами вже кілька тижнів звикає до життя за містом, нових маршрутів і зміненого ритму щоденних справ. Втім, омріяне новосілля не вберегло родину від реалій сьогодення. Як зізналася Христина в Instagram, у їхньому новому домі понад добу не було електроенергії. За її словами, світло вмикали лише один раз — уночі та всього на 15 хвилин, тож родина, як і мільйони українців, переживає тривалі блекаути.

Попри складну ситуацію, багатодітна мама не втрачає почуття гумору. Христина зізналася, що відсутність світла її не лякає так сильно, як перспектива залишитися без можливості нагодувати чоловіка та трьох синів. Свій допис Христина доповнила домашнім фото — без макіяжу та в теплій кофті, показавши реальне життя без прикрас.

Допис Христини Решетнік / © instagram.com/kristina_reshetnik

«29 годин немає світла. Вмикали один раз на 15 хв вночі. Мене це не лякає так, як поява трьох голодних, а точніше чотирьох, чоловіків увечері, яких треба годувати. Дайте світло, бо вони мене з’їдять», — пожартувала дружина ведучого.

Нагадаємо, нещодавно родина шоумена Володимира Остапчука під час блекаутів віддала підписниці власний генератор. Зірки зворушили історією допомоги мамі з хворою дитиною.