Дружина Решетніка пофарбувала волосся і пожалілась на невдалий результат: "Не можу дивитися на себе"

Григорій Решетнік із дружиною / © instagram.com/grisha_reshetnik

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Дружина українського ведучого Григорія Решетніка — блогерка Христина — пожалілась на невдале фарбування волосся.

Обраниця шоумена хотіла оновити зачіску перед відпусткою. Тож, вона навідалась до салону краси із запитом затемнити волосся. Проте перукар допустився помилки. Врешті, Христина Решетнік вийшла з салону з чорним волоссям. Блогерка зізнається, що результат їй зовсім не подобається. Вона була шокована своїм виглядом.

Христина Решетнік / © instagram.com/kristina_reshetnik

«Я в стресі! Тепер я чорна! Коли попросила затемнити волосся… Ну от, що ви скажете? Я вперше з таким кольором, ще й просто перед відпусткою. Я не можу дивитися на себе. Треба ваша думка — чи не все так страшно», — зізналась Христина.

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Христина Решетнік / © instagram.com/kristina_reshetnik

Врешті, обраниця Григорія Решетніка таки вирішила відпустити ситуацію. Вона говорить, що часто отримувала повідомлення від підписників, що вона, мовляв, не змінюється. Так от, тепер в неї інший зовнішній вигляд.

«Ви казали, що я ніколи не міняюсь — ось вам новий стайл, як вам? Дівчата, давайте разом вирішимо, чи залишаємо?» — звернулась до підписників Христина.

Христина Решетнік / © instagram.com/kristina_reshetnik

Нагадаємо, нещодавно Григорій Решетнік розповів, як колега фінансував скандал проти нього. Ведучий шокував зізнанням про змову в шоубізнесі.

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