Дружина Решетніка показала їхні раніше небачені фото з молодості і як вони з роками змінились

Григорій та Христина Решетніки / © instagram.com/kristina_reshetnik

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Дружина українського ведучого Григорія Решетніка — блогерка Христина —показала їхні раніше небачені фото з молодості та порівняла, як вони з роками змінились.

Обраниця шоумена присвятила йому допис в Instagram. Річ у тім, що 17 жовтня Григорій Решетнік святкує день народження. Ведучому виповнюється вже 43 роки. Тож, дружина Христина публічно привітала його зі святом.

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Блогерка опублікувала серію світлин з чоловіком. Кадри були зроблені в різні роки. Були фото з молодості подружжя, коли тільки починалась їхня романтична історія, і в очікуванні дітей, і з маленькими синами, і нові. Тож, можна помітити, як пара з роками змінювалась.

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Григорій та Христина Решетніки / © instagram.com/kristina_reshetnik

Також Христина адресувала чоловікові теплі та ніжні слова. Дружина Григорія Решетніка зізналась, що її захоплює амбітність коханого. Зокрема, ведучий чимало чого досягнув у житті, але невпинно продовжує розвиватися.

Григорій та Христина Решетніки / © instagram.com/kristina_reshetnik

«Коханий, тобі 43 сьогодні (17 жовтня — прим. ред.). Але насправді в душі максимум 30. Ти стільки всього досягнув своєю працею і без допомоги, ти зробив себе сам! І дивишся на світ з бажанням підкорити його іще більше», — зазначила Христина.

Григорій та Христина Решетніки / © instagram.com/kristina_reshetnik

Дружина Григорія Решетніка тішиться, що в неї саме такий чоловік. Також вона неабияк вдячна йому за сім’ю, яку вони створили разом із трьома синами. Блогерка побажала коханому найголовнішого — щастя, а вона ж буде поруч, віритиме в нього та завжди підтримуватиме.

Григорій та Христина Решетніки / © instagram.com/kristina_reshetnik

«Мій сильний, амбітний, люблячий, справжній. Ти той, ким я щодня захоплююсь все більше, кого люблю все сильніше, з ким ми створили найцінніше в житті — трьох наших синів — продовження найкращих твоїх якостей в них! Я просто хочу, щоб ти щодня ставав все щасливішим, і буду все для цього робити! Вірю, надихаюсь і завжди за тебе, завжди поруч! Люблю безмежно», — підсумувала Христина.

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Григорій та Христина Решетніки з синами / © instagram.com/kristina_reshetnik

Нагадаємо, з нагоди дня народження Григорія Решетніка редакція сайту ТСН.ua писала, як за 20 років на екранах змінився ведучий. Пропонуємо дізнатися деталі його кар’єри та особистого життя.

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