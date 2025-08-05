Дружина Решетніка повернулася з синами до України та зачарувала сюрпризом від чоловіка

Христина Решетнік / © instagram.com/kristina_reshetnik

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Дружина українського ведучого Григорія Решетніка повідомила про повернення додому з закордонної відпустки.

Так, після тривалого відпочинку на морі в Іспанії Христина Решетнік з трьома синами від шоумена повернулася до Києва. Радісною новиною вона поділилася у фотоблогу. Ба більше, Григорій чекав на найрідніших з сюрпризом для коханої. Він подбав про величезний букет квітів, якому дружина була неймовірно рада.

Христина Решетнік / © instagram.com/kristina_reshetnik

Христина Решетнік / © instagram.com/kristina_reshetnik

Навіть попри втому після довгої дороги Христина влаштувала імпровізовану фотомсесію з композицією квітів. Також у серії світлин блогерка зворушила реакцією їхніх дітей на зустріч з татом. Щасливі та засмаглі вони попозували у вітальні квартири.

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"Нарешті вдома, нарешті разом. Коли дуже чекають", — написала дружина зірки.

Григорій Решетнік з дітьми / © instagram.com/kristina_reshetnik

Ранок наступного дня у Христини вже був розписаний. Зокрема, блогерка відвідала улюблених б'юті майстрів і присвятила час собі.

Нагадаємо, нещодавно Григорій Решетнік і сам виїжджав до Іспанії, щоб декілька днів побути разом, і показував сімейне дозвілля в апартаментах поблизу моря.