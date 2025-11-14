ТСН у соціальних мережах

Гламур
478
2 хв

Дружина Решетніка про жахливу ніч у Києві під обстрілом: "Ракети літали над будинком"

Під час повітряної тривоги родина ведучого перебувала в укритті.

Валерія Сулима
Григорій Решетнік із дружиною та синами

Григорій Решетнік із дружиною та синами / © instagram.com/grisha_reshetnik

Дружина українського ведучого Григорія Решетніка – блогерка Христина – розповіла, як для їхньої сім'ї минула жахлива ніч у Києві.

У ніч проти 14 листопада країна-агресорка Росія атакувала столицю. Коли пролунав сигнал повітряної тривоги, то родина шоумена не нехтувала безпекою, а спустилась до укриття. Хоч у своєму Instagram Христина визнала, що це було доволі нелегко. Річ у тім, що наймолодший син подружжя Сашко захворів. Тим часом у будинку не працювали ліфти, тож до укриття довелося йти сходами. Хворого синочка батьки несли на руках.

"Дітей розбудили, Сашуня з температурою, ліфти не працюють всі, довелося на ручках нести малого в обхід до укриття. Немає сил зовсім. Думки одні: коли недокраїна зникне з обличчя землі і всі ті, хто пускає ракети та дрони по українцях в центрі Європи", - обурилась дружина шоумена.

Григорій Решетнік з дружиною та синами / © instagram.com/kristina_reshetnik

Григорій Решетнік з дружиною та синами / © instagram.com/kristina_reshetnik

Врешті, обраниця Григорія Решетніка зазначила, що вони зовсім не пошкодували, що провели ніч в укритті. Ворожі ракети літати просто над будинком ведучого. Христина зізнається, що шокована від кількості влучань. Вона висловила щирі співчуття всім постраждалим від обстрілу.

"Добре, що ми спустились до укриття, бо ракети літали просто над будинком. Почитала новини…Стільки влучань по Києву. Щирі співчуття всім постраждалим", - написала Христина.

Дружина Григорія Решетніка з їхніми синами / © instagram.com/kristina_reshetnik

Дружина Григорія Решетніка з їхніми синами / © instagram.com/kristina_reshetnik

Нагадаємо, ведуча Леся Нікітюк теж показувала, як для її родини минула жахлива ніч. Знаменитість разом із крихітним сином ховалась в укритті від ворожих дронів та ракет.

