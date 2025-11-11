ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
189
Час на прочитання
1 хв

Дружина Решетніка розчулила відео з сином, який насмішив Мережу неочікуваним вчинком

Кохана ведучого опублікувала кумедний момент із повсякденного життя родини.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Христина Решетнік

Христина Решетнік / © instagram.com/kristina_reshetnik

Дружина українського телеведучого Григорія Решетніка, Христина, яку підозрюють у вагітності четвертою дитиною, оприлюднила в Instagram зворушливе відео зі своїм молодшим сином Олександром.

Хлопчик розчулив Мережу, адже заснув просто під час стрижки. Так, на початку ролика Христина запитує сина, чи буде він спати зараз, на що Сашко впевнено відповів, що не збирається.

Втім, уже за кілька хвилин дитина міцно спала просто у перукарському кріслі, не реагуючи на дзижчання машинки чи рух довкола. Христина з усмішкою підписала відео:

«А ввечері спати неможливо вкласти. У кого так само?» — запитала знаменитість.

У коментарях користувачі не стримували емоцій і залишали теплі відгуки. Фанів зіркової родини водночас здивувала та замилувала така невимушена поведінка Сашка.

  • Він не спеціально! Цей перукар просто вміє так гарно присипляти…

  • Я ще такого не бачила!

  • Оце так розслабила його перукар! Я теж на манікюрі засинаю

Нагадаємо, нещодавно телеведучий Григорій Решетнік у день свого 42-річчя поділився кадрами святкування вдома з родиною та близькими. Зірка зворушив щирим зізнанням про те, що найцінніше для нього — це підтримка дружини й дітей. Ведучого також привітали численні зіркові друзі.

Дата публікації
Кількість переглядів
189
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie