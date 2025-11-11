Дружина Решетніка розчулила відео з сином, який насмішив Мережу неочікуваним вчинком

Христина Решетнік / © instagram.com/kristina_reshetnik

Реклама

Дружина українського телеведучого Григорія Решетніка, Христина, яку підозрюють у вагітності четвертою дитиною, оприлюднила в Instagram зворушливе відео зі своїм молодшим сином Олександром.

Хлопчик розчулив Мережу, адже заснув просто під час стрижки. Так, на початку ролика Христина запитує сина, чи буде він спати зараз, на що Сашко впевнено відповів, що не збирається.

Втім, уже за кілька хвилин дитина міцно спала просто у перукарському кріслі, не реагуючи на дзижчання машинки чи рух довкола. Христина з усмішкою підписала відео:

Реклама

«А ввечері спати неможливо вкласти. У кого так само?» — запитала знаменитість.

Дата публікації 19:54, 11.11.25 Кількість переглядів 9 Дружина Решетніка розчуливa Мережу відео з сином, який заснув під час стрижки

У коментарях користувачі не стримували емоцій і залишали теплі відгуки. Фанів зіркової родини водночас здивувала та замилувала така невимушена поведінка Сашка.

Він не спеціально! Цей перукар просто вміє так гарно присипляти…

Я ще такого не бачила!

Оце так розслабила його перукар! Я теж на манікюрі засинаю

Нагадаємо, нещодавно телеведучий Григорій Решетнік у день свого 42-річчя поділився кадрами святкування вдома з родиною та близькими. Зірка зворушив щирим зізнанням про те, що найцінніше для нього — це підтримка дружини й дітей. Ведучого також привітали численні зіркові друзі.