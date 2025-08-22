ТСН у соціальних мережах

Дружина Решетніка розсекретила місце, де навчатиметься їхній син

Родина поділилася важливою новиною про майбутнє свого старшого сина.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Григорій Решетнік з сім'єю

Григорій Решетнік з сім’єю / © instagram.com/grisha_reshetnik

Дружина українського телеведучого Григорія Решетніка, Христина, розсекретила школою, де планує навчатися їхній син Дмитро.

Хлопчик давно захоплюється футболом і вже зробив серйозний крок у розвитку своєї мрії. Син ведучого вдало пройшов відбір та став учнем дитячої школи «Динамо Київ». Дмитро добре проявляв себе на підготовчих тренування та товариських матчах, чим і здобув омріяне місце.

«Нарешті можемо розповісти — наш Дмитро успішно пройшов відбір та став гравцем дитячої школи «Динамо Київ»! Перед цим ми відвідували футбольний табір «Реала», де Діма добре проявив себе як на тренуваннях, так і в товариських матчах. І ось тепер ми розпочали новий етап», — написала Христина в Instagram.

Дмитро Решетнік / © instagram.com/kristina_reshetnik

Дмитро Решетнік / © instagram.com/kristina_reshetnik

Дмитро Решетнік / © instagram.com/kristina_reshetnik

Дмитро Решетнік / © instagram.com/kristina_reshetnik

Вона також подякувала першому тренеру сина Андрієві Литвину за підтримку та правильний напрямок. Знаменитість зазначила, що для них важливо знайти наставника, який закладе базу та допоможе розкритися.

За словами Христини, у таборі мадридського «Реала» Дмитро тренувався та відпочивав разом із дітьми з Канади, Кореї, США, Іспанії та Великої Британії. Діти спілкувалися англійською та іспанською, відвідували екскурсію на стадіон «Сантьяго Бернабеу», брали участь у квестах та іграх, а також щодня плавали в басейні.

Нагадаємо, нещодавно Григорій Решетнік разом з дружиною здійснили мрію Дмитра. Подружжя поділилося світлинами з поїздки за кордон.

