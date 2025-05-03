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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Дружина Решетніка виїхала з України без чоловіка та дітей і назвала причину

Христина втілила своє бажання від початку повномасштабного вторгнення.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Григорій Решетнік з дружиною та синами

Григорій Решетнік з дружиною та синами / © instagram.com/grisha_reshetnik

Дружина українського ведучого Григорія Решетніка виїхала з України й поділилася подробицями своєї подорожі.

Так, у фотоблогу Христина Решетнік розповіла, що поїхала з України без чоловіка та їхніх трьох синів. Метою подорожі стала зустріч з подругами в Італії. За словами блогерки, вони не бачилися вже близько трьох років. І возз'єднавшись вони запланували відсвяткувати день народження її куми у Флоренції.

Дружина Решетніка поділилася, що дорога з пересадками видалася для неї виснажливою. Утім, вона не приховує, що дуже щаслива від таких рідкісних зустрічей.

Христина Решетнік / © instagram.com/kristina_reshetnik

Христина Решетнік / © instagram.com/kristina_reshetnik

Христина Решетнік з подругами / © instagram.com/kristina_reshetnik

Христина Решетнік з подругами / © instagram.com/kristina_reshetnik

"Дорога дуже довга та складна. Я розкрию секрет – їду до своїх подруг, яких не бачила від початку повномасштабного вторгнення. Я така щаслива, що ми злітаємося з усіх куточків Європи, щоб побачитися й відсвяткувати день народження моєї куми", — зазначила Христина.

Тим часом ведучий залишився вдома з трьома дітьми. Григорій жартома називає ситуацію "хата на тата" та щодня ділиться батьківськими буднями. Своєю чергою Христина також зняла кумедне відео з підписом: "Знову вона кудись поїхала, а діти з ким?".

Христина Решетнік в Італії / © instagram.com/kristina_reshetnik

Христина Решетнік в Італії / © instagram.com/kristina_reshetnik

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