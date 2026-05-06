Дружина Річарда Гіра на рідкісних фото показала, яким було їхнє весілля 8 років тому

Подружжя відсвяткувало річницю шлюбу.

Валерія Сулима
Річард Гір із дружиною / © instagram.com/alejandragere

Голлівудський актор Річард Гір та його дружина Алехандра Сільва відсвяткували річницю шлюбу.

Пара рівно вісім років тому одружилась. Тож, дружина артистка публічно привітала його з особливою датою в їхньому сімейному житті. Алехандра опублікувала рідкісні спільні фото, на яких показала, яким було весілля.

Окрім того, дружина Річарда Гіра адресувала йому ніжні слова. Вона зазначила, що їхнє весілля — це наймагічніший день в її житті, що сповнений любові, радості, теплих емоцій та почуттів. Сільва говорить, що їхня історія кохання стає лише міцнішою, і це саме те, про що вона мріяла. Кохана артиста зворушливо додала, що аби мала змогу обирати знову, то нізащо б не змінила свого рішення.

«Вісім років тому в цей день ми зібралися з нашими родинами та найдорожчими людьми, щоб відсвяткувати початок нашого спільного життя. Це був один із наймагічніших днів у нашому житті — день, сповнений любові, радості, емоцій і відчуття, що починається щось по-справжньому особливе. Багато років потому наша історія кохання триває, з ще більшою глибиною, ще більшою кількістю спогадів, більше дітей, більше сміху, більше життя і з тим самим щасливим фіналом, про який я мріяла того дня. З річницею, коханий. Я б обрала тебе знову — у кожному житті», — звернулась до актора дружина.

Річард Гір у коментарях відреагував на привітання. Він теж адресував коханій ніжні слова: «З річницею, моя любов».

Зазначимо, Річард Гір та Алехандра Сільва перебувають у шлюбі від 2018 року. Подружжя виховує двох спільних синів.

Нагадаємо, українська акторка Ольга Сумська теж святкує річницю шлюбу з чоловіком. Артистка вже привітала коханого з їхнім «перлинним» весіллям.

