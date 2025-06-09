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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1285
Час на прочитання
2 хв

Дружина Романа Сасанчина пожалілася на проблеми зі здоров'ям в їхньої 3-річної доньки: "Це жахливо"

Іванна Сасанчин розповіла, що саме непокоїть їхню доньку.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Роман Сасанчин із дружиною та донькою

Роман Сасанчин із дружиною та донькою / © instagram.com/annavi_i

Дружина українського співака і переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина розповіла про проблеми зі здоров'ям в їхньої 3-річної доньки.

Особистим Іванна Сасанчин поділилася в Instagram-stories. Зокрема, в 3-річної Елізи підвищений рівень ацетону в організмі, через що дівчинка почувається зле. Тож, обраниця виконавця зводила донечку до педіатра. Дівчинці призначили пити багато рідини, а також різні ліки. Якщо стан Елізи не покращиться, її доведеться госпіталізувати.

"Були в лікаря. Сказали єдине, що відпоювати Елізу, давати електроліти, багато рідини, збивати температуру і через три дні на повторний огляд. Якщо до вечора стан погіршиться, то тільки госпіталізація. Сподіваюся, що стан покращиться", - поділилася Іванна.

Дружина Романа Сасанчина / © instagram.com/annavi_sasanchyn

Дружина Романа Сасанчина / © instagram.com/annavi_sasanchyn

Окрім того, в дівчинки виявили ентеровірусну інфекцію. Іванна Сасанчин зазначає, що це жахливо, в Елізи ще й підвищений рівень ацетону, а також зневоднення. Дружина співака сподівається, що незабаром донечка набереться імунітету та хворітиме значно менше.

"В Елізи ентеровірусна інфекція. У неї якесь висипання, плюс до цього ацетон, зневоднення. Це жахливо. І це два тижні вона не була в садочку, пішла на один день і на тобі. Коли вже закінчиться ця адаптація, і коли вона вже набереться того імунітету…", - зазначила Іванна.

Нагадаємо, нещодавно співачка Надя Дорофєєва жалілася на проблеми зі здоров'ям. Ба більше, артистка навіть потрапила до лікарні, де їй ставили крапельниці.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1285
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