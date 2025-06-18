- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 584
- Час на прочитання
- 2 хв
Дружина Романа Сасанчина заявила про зміну професії та зіткнулася з труднощами: "Я хочу плакати"
Блогерка висловилася про своє нове захоплення.
Дружина українського співака, переможця шоу "Голос країни" Романа Сасанчина розповіла про свою нову професію.
Так, блогерка Іванна Сасанчин зізналася, що мріє стати майстринею манікюру й уже зробила перші кроки в цьому напрямку й взяла собі клієнтку. Проте перший досвід роботи виявився дуже хвилюючим і ледь не призвів до сліз. Попри те, що вона давно практикується на собі та їй подобається процес, робота з клієнтом виявилася для нею значно складнішою, ніж здавалося.
"Я вирішила освоїти нову професію – це манікюр. Собі я завжди роблю й мені все подобається. Сьогодні я робила пробний манікюр дівчині й мене просто трясе. Я хочу плакати. Бо таку х*рн* зробила. Я в житті не могла подумати, що можу так негарно зробити. Не знаю, як заспокоїтися. Ніколи в житті не думала, що це так важко робити комусь і я можу розстроїтися через манікюр", — поділилася блогерка.
Тим не менш, дружина співака не має наміру відмовлятися від задуманого. Вона переконана, що всі труднощі — лише частина шляху, і вона неодмінно навчиться робити все на високому рівні.
"Нічого, всі ми вчимося на своїх помилках. Я впевнена, що я навчуся гарно й освою, бо у мене почало горіти бажання до справи", — додала Іванна.
Нагадаємо, нещодавно скандальний блогер Олександр Волошин зізнався, на які гроші живе за кордоном.