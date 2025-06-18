Дружина Романа Сасанчина заявила про зміну професії та зіткнулася з труднощами: "Я хочу плакати"

Іванна Сасанчин / © instagram.com/annavi_sasanchyn

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Дружина українського співака, переможця шоу "Голос країни" Романа Сасанчина розповіла про свою нову професію.

Так, блогерка Іванна Сасанчин зізналася, що мріє стати майстринею манікюру й уже зробила перші кроки в цьому напрямку й взяла собі клієнтку. Проте перший досвід роботи виявився дуже хвилюючим і ледь не призвів до сліз. Попри те, що вона давно практикується на собі та їй подобається процес, робота з клієнтом виявилася для нею значно складнішою, ніж здавалося.

"Я вирішила освоїти нову професію – це манікюр. Собі я завжди роблю й мені все подобається. Сьогодні я робила пробний манікюр дівчині й мене просто трясе. Я хочу плакати. Бо таку х*рн* зробила. Я в житті не могла подумати, що можу так негарно зробити. Не знаю, як заспокоїтися. Ніколи в житті не думала, що це так важко робити комусь і я можу розстроїтися через манікюр", — поділилася блогерка.

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Іванна Сасанчин / © instagram.com/annavi_sasanchyn

Тим не менш, дружина співака не має наміру відмовлятися від задуманого. Вона переконана, що всі труднощі — лише частина шляху, і вона неодмінно навчиться робити все на високому рівні.

"Нічого, всі ми вчимося на своїх помилках. Я впевнена, що я навчуся гарно й освою, бо у мене почало горіти бажання до справи", — додала Іванна.

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