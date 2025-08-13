- Дата публікації
Дружина Сасанчина відреагувала на закиди про їхнє розлучення: "Бачили Романа з іншою"
Подружжя запідозрили в розлученні. Обраниця музиканта відповіла на чутки.
Українського співака, переможця шоу "Голос країни" Романа Сасанчина запідозрили в розлученні з дружиною.
Зокрема, блогерка Іванна Сасанчин разом з їхньою донькою поїхала до Польщі. Коли обраниця артиста вирішила поспілкуватися з підписниками, її просто засипали запитаннями, чи не розлучилися вони з чоловіком. Дружина артиста була здивована цим плітками. Тим не менш, вона запевнила, якщо це й станеться, то повідомить самостійно.
"Де ви берете таку інформацію?" - обурилася Іванна.
Підписники ж пояснили, чому почали її запитувати про розлучення. Вони стверджують, що нібито неодноразово бачили Романа Сасанчина з іншою дівчиною. Окрім того, поїздка Іванни до Польщі, за словами юзерів, теж додала олії до вогню: "Просто бачили неодноразово Романа з іншою…Та й ви постійно самі з дитиною…Щастя вам!".
Однак на це вже Іванна Сасанчин відповідати не стала, лиш коротко зазначила: "Цікаво".
