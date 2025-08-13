ТСН у соціальних мережах

Дружина Сасанчина відреагувала на закиди про їхнє розлучення: "Бачили Романа з іншою"

Подружжя запідозрили в розлученні. Обраниця музиканта відповіла на чутки.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Роман Сасанчин із дружиною

Роман Сасанчин із дружиною / © instagram.com/annavi_i

Українського співака, переможця шоу "Голос країни" Романа Сасанчина запідозрили в розлученні з дружиною.

Зокрема, блогерка Іванна Сасанчин разом з їхньою донькою поїхала до Польщі. Коли обраниця артиста вирішила поспілкуватися з підписниками, її просто засипали запитаннями, чи не розлучилися вони з чоловіком. Дружина артиста була здивована цим плітками. Тим не менш, вона запевнила, якщо це й станеться, то повідомить самостійно.

"Де ви берете таку інформацію?" - обурилася Іванна.

Допис дружини Романа Сасанчина / © instagram.com/annavi_sasanchyn

Допис дружини Романа Сасанчина / © instagram.com/annavi_sasanchyn

Підписники ж пояснили, чому почали її запитувати про розлучення. Вони стверджують, що нібито неодноразово бачили Романа Сасанчина з іншою дівчиною. Окрім того, поїздка Іванни до Польщі, за словами юзерів, теж додала олії до вогню: "Просто бачили неодноразово Романа з іншою…Та й ви постійно самі з дитиною…Щастя вам!".

Однак на це вже Іванна Сасанчин відповідати не стала, лиш коротко зазначила: "Цікаво".

Допис дружини Романа Сасанчина / © instagram.com/annavi_sasanchyn

Допис дружини Романа Сасанчина / © instagram.com/annavi_sasanchyn

Нагадаємо, співака Володимира Дантеса та бізнесвумен Дашу Кацуріну теж запідозрили в розриві стосунків. Вже відомо, чому виникли такі плітки.

