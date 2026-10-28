Дружина Сенцова віддала їхнього сина у 3 роки до школи і пояснила чому: "Ухвалити рішення було непросто"

Дружина Олега Сенцова з їхнім сином / © facebook.com/veronika.vlech

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Дружина українського режисера та військового Олега Сенцова — Вероніка Вельч — віддала їхнього 3-річного сина до школи і пояснила чому.

Так, маленький Дем’ян вже офіційно став школяриком. Хлопчик відвідує не звичайну школу, а християнську. В інтерв’ю Oboz.ua Вероніка Вельч пояснила, що навчання у цьому закладі розпочинається раніше, тож Дем’ян і став школяриком у три роки. Щоправда, дружина Олега Сенцова не приховує, що це рішення далось нелегко, оскільки Київ потерпає від постійних обстрілів та повітряних тривог, через що діти перебувають в укриттях. Однак Вероніці Вельч спокійніше, оскільки у школі навчається й її старший син.

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«Дем’ян почав відвідувати християнську школу (Kyiv Christian Academy — прим. ред.), де навчання розпочинається раніше, ніж у звичайних школах. Йому в листопаді виповниться чотири роки. Звісно, ухвалити таке рішення в нинішніх умовах було непросто, бо зараз дітки проводять дуже багато часу в підвальних приміщеннях. Для нас це постійне хвилювання. Але у цій школі вже навчається його старший брат Лев, тому рішення зрештою було доволі очевидним», — пояснила обраниця режисера.

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Син Олега Сенцова пішов до школи / © facebook.com/veronika.vlech

Вероніка Вельч також пояснила, що знає, як працює школа і як там все організовано, тож легше було ухвалити рішення. Також обраниця режисера переконана, що Дем’ян буде далі розвиватися в навчальному закладі, пізнавати світ та вчитися взаємодіяти в соціумі.

«Ми знали школу, розуміли, як там усе організовано, і нам було легше зважитися на цей крок. Хотілося, щоб Дем’ян продовжував розвиватися, пізнавати світ і взаємодіяти з іншими дітьми навіть за таких складних обставин», — пояснила Вероніка Вельч.

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