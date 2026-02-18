ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
164
Час на прочитання
1 хв

Дружина Сергія Танчинця після таємного весілля похизувалася їхніми незвичними обручками

Для укладання шлюбу закохані обрали прикраси зовсім різного вигляду.

Автор публікації
Валерія Гажала
Сергій Танчинець з дружиною

Сергій Танчинець з дружиною / © viva.ua

Дружина фронтмена гурту «Без Обмежень» Сергій Танчинець вперше показала їхні обручки після таємного весілля.

Піарниця Юліана Корецька поділилася світлиною прикрас у своєму фотоблогу та вразила підписників незвичним вибором. Для укладання шлюбу закохані обрали каблучки з абсолютно різним дизайном і характером. Юліана носить обручку, щедро всипану діамантами, яка одразу привертає увагу розкішним виглядом. Натомість Сергій зупинився на більш стриманому варіанті — класичній золотій каблучці, однак із делікатним авторським різьбленням.

Корецька зізналася, що прикраси для них виготовив український ювелірний бренд, і результат перевершив очікування подружжя.

Сергій Танчинець і Юліана Корецька — їхні весільні обручки / © instagram.com/yuliana_koretska

Сергій Танчинець і Юліана Корецька — їхні весільні обручки / © instagram.com/yuliana_koretska

Нагадаємо, весілля пари відбулося без гучних святкувань і без жодних гостей. У день реєстрації шлюбу закохані провели час удвох — влаштували романтичну вечерю та прогулялися Києвом. Проте вони все ж дотрималися традицій весільних образів: Юліана обрала коротку білу сукню, фату та підібрала ніжний букет квітів, а музикант був у класичному чорному костюмі з метеликом. Момент створення родини подружжя зафіксувало на милих фото.

До слова, для Сергія Танчинця цей шлюб став другим. Від попередніх стосунків артист виховує сина та старшу доньку.

Дата публікації
Кількість переглядів
164
