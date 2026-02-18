- Дата публікації
Гламур
164
1 хв
Дружина Сергія Танчинця після таємного весілля похизувалася їхніми незвичними обручками
Для укладання шлюбу закохані обрали прикраси зовсім різного вигляду.
Дружина фронтмена гурту «Без Обмежень» Сергій Танчинець вперше показала їхні обручки після таємного весілля.
Піарниця Юліана Корецька поділилася світлиною прикрас у своєму фотоблогу та вразила підписників незвичним вибором. Для укладання шлюбу закохані обрали каблучки з абсолютно різним дизайном і характером. Юліана носить обручку, щедро всипану діамантами, яка одразу привертає увагу розкішним виглядом. Натомість Сергій зупинився на більш стриманому варіанті — класичній золотій каблучці, однак із делікатним авторським різьбленням.
Корецька зізналася, що прикраси для них виготовив український ювелірний бренд, і результат перевершив очікування подружжя.
Нагадаємо, весілля пари відбулося без гучних святкувань і без жодних гостей. У день реєстрації шлюбу закохані провели час удвох — влаштували романтичну вечерю та прогулялися Києвом. Проте вони все ж дотрималися традицій весільних образів: Юліана обрала коротку білу сукню, фату та підібрала ніжний букет квітів, а музикант був у класичному чорному костюмі з метеликом. Момент створення родини подружжя зафіксувало на милих фото.
До слова, для Сергія Танчинця цей шлюб став другим. Від попередніх стосунків артист виховує сина та старшу доньку.