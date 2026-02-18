Дружина Сергія Танчинця після таємного весілля похизувалася їхніми незвичними обручками

Сергій Танчинець з дружиною / © viva.ua

Дружина фронтмена гурту «Без Обмежень» Сергій Танчинець вперше показала їхні обручки після таємного весілля.

Піарниця Юліана Корецька поділилася світлиною прикрас у своєму фотоблогу та вразила підписників незвичним вибором. Для укладання шлюбу закохані обрали каблучки з абсолютно різним дизайном і характером. Юліана носить обручку, щедро всипану діамантами, яка одразу привертає увагу розкішним виглядом. Натомість Сергій зупинився на більш стриманому варіанті — класичній золотій каблучці, однак із делікатним авторським різьбленням.

Корецька зізналася, що прикраси для них виготовив український ювелірний бренд, і результат перевершив очікування подружжя.

Сергій Танчинець і Юліана Корецька — їхні весільні обручки / © instagram.com/yuliana_koretska

Нагадаємо, весілля пари відбулося без гучних святкувань і без жодних гостей. У день реєстрації шлюбу закохані провели час удвох — влаштували романтичну вечерю та прогулялися Києвом. Проте вони все ж дотрималися традицій весільних образів: Юліана обрала коротку білу сукню, фату та підібрала ніжний букет квітів, а музикант був у класичному чорному костюмі з метеликом. Момент створення родини подружжя зафіксувало на милих фото.

До слова, для Сергія Танчинця цей шлюб став другим. Від попередніх стосунків артист виховує сина та старшу доньку.