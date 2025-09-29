- Дата публікації
Дружина Шевченка ніжно привітала коханого з 49-річчям та поділилася романтичним фото
Колишня модель присвятила футболісту ніжні слова про любов.
Дружина президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка та колишня модель Крістен Пазік привітала коханого з важливим святом.
На своїй сторінці в Instagram вона поділилася зворушливим фото з Андрієм та написала теплі слова подяки й підтримки. Крістен подякувала Шевченку за любов та опору.
"З днем народження, наш Андрію. Дякую за твою незмінну силу та любов, незважаючи на труднощі, які тобі трапляються в житті", — написала Крістен.
Під ніжним привітанням дружини шанувальники пари одразу залишили сотні коментарів. Фани побажали Шевченку міцного здоров’я, нових професійних здобутків і родинного затишку.
Мої вітання! Бажаю всього найкращого…
Які ви класні!
З днем народження! Щастя вам і вашій великій родині
