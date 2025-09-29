ТСН у соціальних мережах

Дружина Шевченка ніжно привітала коханого з 49-річчям та поділилася романтичним фото

Колишня модель присвятила футболісту ніжні слова про любов.

Андрій Шевченко з Крістен Пазік

Андрій Шевченко з Крістен Пазік / © instagram.com/andriyshevchenko

Дружина президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка та колишня модель Крістен Пазік привітала коханого з важливим святом.

На своїй сторінці в Instagram вона поділилася зворушливим фото з Андрієм та написала теплі слова подяки й підтримки. Крістен подякувала Шевченку за любов та опору.

"З днем народження, наш Андрію. Дякую за твою незмінну силу та любов, незважаючи на труднощі, які тобі трапляються в житті", — написала Крістен.

Андрій Шевченко з Крістен Пазік / © instagram.com/kristenpazik

Андрій Шевченко з Крістен Пазік / © instagram.com/kristenpazik

Під ніжним привітанням дружини шанувальники пари одразу залишили сотні коментарів. Фани побажали Шевченку міцного здоров’я, нових професійних здобутків і родинного затишку.

  • Мої вітання! Бажаю всього найкращого…

  • Які ви класні!

  • З днем народження! Щастя вам і вашій великій родині

