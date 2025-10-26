Дружина скандального режисера Білоуса після його арешту зробила гучну заяву: "Я прошу одного"

Андрій Білоус з дружиною Іриною / © facebook.com/iryna.bilous.8917

Дружина українського режисера Андрія Білоуса — Ірина — відреагувала на скандальну справу свого чоловіка після обрання йому запобіжного заходу судом.

Як відомо, екскерівника «Молодого театру» зараз тримають під вартою до 17 грудня 2025 року. Напередодні йому оголосили підозри за кількома статтями Кримінального кодексу, зокрема за скоєння сексуального насильства та зґвалтування. З арештом Ірина не погоджується. На своїй сторінці у Facebook вона пояснила, що вважає таке рішення безпідставним, адже, на її думку, воно не має достатньої доказової бази.

«Я дружина людини, митця, якого сьогодні намагаються знищити без суду і доказів. Мій чоловік Білоус Андрій Федорович перебуває в ізоляції, звинувачений у найтяжчих злочинах, проте єдиною „доказовою базою“ стали слова кількох осіб. Я не можу відкрити таємницю слідства, але жодних об’єктивних підтверджень немає! Я не прошу привілеїв. Я прошу одного — чесного суду, а не медійного трибуналу. Презумпція невинуватості — не умовність, а основа демократії!» — наголосила дружина режисера.

В емоційному дописі Ірина називає Андрія «живою людиною, батьком, режисером і вчителем», який заслуговує на можливість довести свою правоту. Крім того, жінка зі совго боку проаналізувала подружнє життя з Андрієм і зізналася, що не може уявити свого чоловіка злочинцем. Тож публічно заявила, що захищатиме його, попри постійні погрози в бік їхньої родини.

«Я будь-якими законними шляхами буду захищати честь нашої сім’ї та доносити іншу сторону цієї історії знищення. Ніхто не винен, доки суд не довів протилежне. Ми з Андрієм разом від 19 років і я не просто так його підтримую, проживши 30 років разом! В сімʼї всього буває за такий період, але на такі злочини він не здатен! Він своїми руками побудував наш дім, ніколи не покидав мене у важких ситуаціях, тож і я його не покину і буду підтримувати, подобається це комусь чи ні! Мені приходили погрози про знищення мене, нашої сімʼї та майна фізично, про що я повідомила в поліцію!» — наголосила Ірина Білоус.

Нагадаємо, режисер Андрій Білоус також вже коментував оголошену йому підозру в зґвалтуванні та насильстві ще до оголошення йому запобіжного заходу.