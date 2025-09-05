Дружина Скічка у річницю шлюбу показала особливі кадри з шоуменом і зізналася у почуттях

Єлизавета Юрушева та Олександр Скічко / © instagram.com/lisayurusheva

Реклама

Дружина ексочільника Черкаської ОДА Олександра Скічка — бізнесвумен Єлизавета Юрушева — привітала його з річницею шлюбу.

Сьогодні, 5 вересня, бізнесвумен присвятила чоловікові особливий допис з нагоди їхнього важливого свята. Єлизавета чуттєво описала свої почуття й додала їхнє миле відео, яке вона зробила з фрагментів, знятих у різний період життя. На кадрах подружжя розважається та насолоджується часом один з одним, танцює, прогулюється й сяє від щастя.

Єлизавета Юрушева та Олександр Скічко / © instagram.com/elizaveta.yurusheva

Єлизавета Юрушева та Олександр Скічко / © instagram.com/elizaveta.yurusheva

Єлизавета Юрушева та Олександр Скічко / © instagram.com/elizaveta.yurusheva

Єлизавета Юрушева та Олександр Скічко / © instagram.com/elizaveta.yurusheva

"Я кохаю тебе. Найкращим рішенням у моєму житті було сказати тобі "так". З річницею весілля, кохання всього мого життя, мій найкращий друг, мій партнер, моє все. Слів ніколи не вистачить, щоб описати, як сильно я тебе кохаю. Можливо, це звучить наївно, але я справді хочу бути з тобою назавжди. Ми часто кажемо: "Я не можу жити без тебе". Але правда в тому, що ми можемо. І все ж, деякі рідкісні душі дають нам крила. І ти, моя любов, є причиною, чому я літаю. Дякую тобі, що ти мої крила, моє серце, мій дім", — зворушила дружина Скічка.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно співачка СолоХа вперше показала свого чоловіка на кадрах з їхнім сином у пологовому і яким було виписування.