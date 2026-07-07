Дружина Сильвестра Сталлоне показала його одразу з трьома доньками і який вигляд з ним мала в молодості

Сильвестр Сталлоне з дружиною / © instagram.com/jenniferflavinstallone

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Популярний американський актор, режисер і продюсер Сильвестр Сталлоне 6 липня відсвяткував день народження.

Ба більше, цьогоріч у зірки Голлівуду ще й кругла дата. Знаменитості виповнюється вже 80 років. Дружина Сильвестра Сталлоне — модель Дженніфер Флавін — з цієї нагоди присвятила чоловікові допис в Instagram.

Обраниця актора опублікувала низку його світлин. Серед знімків були й архівні, де Сильвестр Сталлоне та Дженніфер Флавін зображені ще зовсім молодими. Також на кадрах актор позував й з їхніми спільними трьома доньками, які вже дорослі та виросли справжніми красунями.

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Сильвестр Сталлоне з доньками / © instagram.com/jenniferflavinstallone

Дружина артиста залишила йому ніжні вітальні слова. Дженніфер Флавін говорить, що вони познайомились 1988 року, і відтоді вона шалено кохає актора. Модель подякувала чоловіку за родину та той затишок, що вони створили разом.

Сильвестр Сталлоне з дружиною / © instagram.com/jenniferflavinstallone

«З 80-річчям, моє кохання! Відтоді, як ми познайомилися 1988 року, ти завжди був коханням усього мого життя. Дякую тобі за нашу прекрасну родину та затишний дім, який ми створили разом. Не можу дочекатися, щоб святкувати тебе ще багато-багато років. Я кохаю тебе!» — адресувала чоловікові модель.

Сильвестр Сталлоне з дружиною / © instagram.com/jenniferflavinstallone

Зазначимо, Сильвестр Сталлоне та Дженніфер Флавін одружились у травні 1997 року. Разом пара виховує трьох доньок — Софію, Сістін та Скарлетт. Від першого шлюбу в артиста є син Серджіо. Він не веде публічний спосіб життя, оскільки ще в ранньому віні в нього діагностували аутизм.

Нагадаємо, нещодавно українська акторка Інна Білоконь, яка грає сценічну маму Вєрки Сердючки, замилувала рідкісним фото з чоловіком. Артистка показувала, як вони разом із онучкою проводять літній відпочинок.

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