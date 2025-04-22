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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
854
Час на прочитання
2 хв

Дружина Тараса Тополі чесно відповіла, чи готовий музикант піти в політику: "Дуже боюся"

Артистка розсекретила, як до цього ставиться музикант.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Олена і Тарас Тополі

Олена і Тарас Тополі / © instagram.com/alyoshasinger

Українська співачка Олена Тополя, яка раніше мала псевдонім Alyosha, розповіла про політичні амбіції чоловіка, фронтмена гурту "Антитіла" Тараса Тополі.

За словами артистки, це питання вже обговорювалося у них вдома. Зокрема, Олена й сама цікавилася у Тараса, чи має він наміри змінити кар'єру музиканта на політичну. Проте у відповідь музикант лише заперечує.

"Боюсь дуже цього. Я й так не встигаю нічого й не потягну більших завдань. Якщо Тарас збереться в політику, то я не знаю, як буду. Я постійно його запитую з таким обличчям, що я не хотіла б цього, але він каже "Ні-ні-ні, ти що", — ділиться дружина Тополі в інтерв'ю "Люкс ФМ".

Олена і Тарас Тополі / © instagram.com/alyoshasinger

Олена і Тарас Тополі / © instagram.com/alyoshasinger

Артистка зізнається, що хотіла б більше приділяти увагу дітям на цьому етапі. Тому відхід Тараса у політику вона сприйматиме не на дуже позитивній ноті, адже тоді велику кількість часу він проводитиме на роботі.

"Діти ще не дуже дорослі. І поки маленькі діти, хочеться бути з ними й дати ту любов, яку ми й так недодали, бо ми постійно відсутні: то Тарас через поїздки за кордон по три місяці, до того ж майже два роки окремо жили в Америці. І я хочу дітям компенсувати любов", — пояснила співачка.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Олексій Суханов зізнався, чи мав пропозиції від впливових людей піти в політику.

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Дата публікації
Кількість переглядів
854
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