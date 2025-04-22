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Дружина Тараса Тополі чесно відповіла, чи готовий музикант піти в політику: "Дуже боюся"
Артистка розсекретила, як до цього ставиться музикант.
Українська співачка Олена Тополя, яка раніше мала псевдонім Alyosha, розповіла про політичні амбіції чоловіка, фронтмена гурту "Антитіла" Тараса Тополі.
За словами артистки, це питання вже обговорювалося у них вдома. Зокрема, Олена й сама цікавилася у Тараса, чи має він наміри змінити кар'єру музиканта на політичну. Проте у відповідь музикант лише заперечує.
"Боюсь дуже цього. Я й так не встигаю нічого й не потягну більших завдань. Якщо Тарас збереться в політику, то я не знаю, як буду. Я постійно його запитую з таким обличчям, що я не хотіла б цього, але він каже "Ні-ні-ні, ти що", — ділиться дружина Тополі в інтерв'ю "Люкс ФМ".
Артистка зізнається, що хотіла б більше приділяти увагу дітям на цьому етапі. Тому відхід Тараса у політику вона сприйматиме не на дуже позитивній ноті, адже тоді велику кількість часу він проводитиме на роботі.
"Діти ще не дуже дорослі. І поки маленькі діти, хочеться бути з ними й дати ту любов, яку ми й так недодали, бо ми постійно відсутні: то Тарас через поїздки за кордон по три місяці, до того ж майже два роки окремо жили в Америці. І я хочу дітям компенсувати любов", — пояснила співачка.
Нагадаємо, нещодавно ведучий Олексій Суханов зізнався, чи мав пропозиції від впливових людей піти в політику.