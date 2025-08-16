Дружина Темляка натякнула на розлучення з ним після гучного скандалу з насильством та розбещенням

Анастасія Нестеренко та Костянтин Темляк

Дружина українського актора Костянтина Темляка, якого звинуватили в домашньому насильстві та розбещенні неповнолітньої, натякнула на розлучення з ним.

Акторка Анастасія Нестеренко у своєму Instagram опублікувала доволі промовисте фото. На знімку артистка сиділа на дивані, а на її ногах лежав собака. Користувачі одразу запримітили одну важливу деталь. Зокрема, на безіменному пальці Нестеренко не було обручки. Тож, у Мережі запідозрили, що акторка розлучається з Костянтином Темляком.

Анастасія Нестеренко / © instagram.com/n.nstrnko

Сама ж Анастасія Нестеренко раніше до конкретики не вдавалася, що буде з їхнім шлюбом. Однак, коли артистка коментувала скандал, який розгорівся довкола чоловіка, то засуджувала таку поведінку, говорила про те, як жахливо було дізнатися правду про людину, з якою вона планувала майбутнє, і ділилася, що опора в її житті зникла.

Скандал довкола Костянтина Темляка – що відомо

Гучний скандал довкола артиста розгорівся після виходу кліпу на пісню Jerry Heil і YARMAK – "З якого ти поверху неба", де він зіграв головну роль. Це стало тригером для його колишньої дівчини, фотографки Анастасії Соловйової. Дівчина шокувала, як під час стосунків із ним страждала від психологічного та фізичного насильства. У доказ вона показувала їхнє листування, а також відео, де Темляк у стані сп'яніння поводиться агресивно. Згодом й інша колишня актора шокувала подробицями стосунків із ним, де також було присутнє і психологічне, і фізичне насильство.

Костянтин Темляк / © instagram.com/kostiatemliak

Згодом проти актора посипалися звинувачення в розбещенні. Дівчина на ім'я Маргарита розповіла, що листувалася з Темляком, коли їй було 15, і артист знав про її вік. Він надсилав їй повідомлення сексуального характеру, а також показував оголений статевий орган.

На тлі скандалу Jerry Heil і YARMAK видалили кліп, де Костянтин Темляк зіграв головну роль. Днями артисти представили нову версію відео, де зібрали історії реальних людей.