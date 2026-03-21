Дружина тяжкохворого Брюса Вілліса довела до сліз привітанням його з 17-ю річницею шлюбу

Брюс Вілліс із дружиною / © instagram.com/emmahemingwillis

Реклама

Дружина голлівудського актора Брюса Вілліса, який страждає від деменції, повідомила про їхнє важливе свято.

Британська модель Емма Гемінг оголосила, що рівно 17 років тому вони офіційно стали чоловіком та дружиною. У подружжя річниця шлюбу. Модель просто не могла не поділитися цим з підписниками і не привітати коханого з важливою датою в їхньому сімейному житті.

Емма Гемінг опублікувала архівне романтичне фото з Брюсом Віллісом. Знімок був зроблений на березі Карибського моря. Подружжя позувало у білому вбранні. Брюс Вілліс тримав дружину на руках, а та ніжно обіймала його.

Реклама

"Я була створена, щоб любити його", - підписала світлину з актором його дружина.

Підписники у коментарях чесно зізнались, що були неабияк зворушені такими словами. Особливо на тлі тяжкої хвороби артиста. Так, 2023 року стало відомо, що Брюс Вілліс страждає від деменції. Ліків від цієї хвороби немає, а стан актора лише погіршується. До слова, торік стало відомо, що родині довелося поселити Брюса Вілліса в окремому будинку, який спеціально облаштований для його потреб.

Нагадаємо, нещодавно колишня дружина зірки бойовиків – акторка Демі Мур – показала його свіже фото. На світлині артист позував разом зі свою онукою.